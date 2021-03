"W ozdobnych kulach wiszących na iglakach było pół kilograma amfetaminy"

Nawet dziesięć lat więzienia - taka kara grozi 40-latkowi, u którego policjanci znaleźli pół kilograma amfetaminy. Mężczyzna ukrył narkotyki w ogrodzie. Żeby do nich dotrzeć funkcjonariusze musieli rozwinąć niejedno sreberko.

"Podczas sprawdzania mieszkania śledczy z grupy antynarkotykowej zabezpieczyli marihuanę, akcesoria do porcjowania narkotyków, a także atrapę pistoletu"– podaje w komunikacie średzka policja. Ale to jeszcze nic w porównaniu z tym, co funkcjonariusze znaleźli w przydomowym ogrodzie mężczyzny.