Koparka uszkodziła główny wodociąg w mieście

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji w Środzie Wielkopolskiej podało na swojej stronie internetowej, że w związku z awarią sieci wodociągowej na terenie stacji uzdatniania wody przy ul. Kórnickiej, do której doszło około godz. 11.40, przerwano dostawy wody dla odbiorców z liczącej ponad 23 tys. mieszkańców Środy Wielkopolskiej oraz pobliskich miejscowości: Ruszkowa, Zielnik, Janowa, Kijewa i Mącznik. Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej Bartosz Bałażyk powiedział, że do awarii doszło w trakcie prac modernizacyjnych. Jak wskazał, koparka uszkodziła główny wodociąg dostarczający wodę do miasta.

Uruchomili punkty poboru wody

- Na tę chwilę woda dla mieszkańców jest wyłączona z głównej stacji, ale zaopatrywane są dwa ujęcia dodatkowe, mniejsze, więc dla części mieszkańców woda jest dostarczana, pod słabszym ciśnieniem - wskazywał około godziny 16 Bałażyk. Ocenił wówczas, że około 1/3 mieszkańców Środy, mieszkających w domach parterowych czy najniższych kondygnacjach budynków wielorodzinnych, ma dostęp do płynącej pod słabym ciśnieniem wody. Dodał, że firma uruchomiła także beczkowozy dowożące wodę do poszczególnych lokalizacji.

W związku z awarią mieszkańcy Środy Wielkopolskiej mogą korzystać z zastępczych punktów poboru wody:

Dębicz numer 18B (przy drodze głównej);

Henrykowo przy numerze 1 (skrzyżowanie Henrykowo i ul. Gnieźnieńska);

zjazd z ul. Zaniemyskiej na Kijewo (przy firmie APC);

Olszewo (przy świetlicy wiejskiej);

Działyńskich/ Ossolińskich (przy boisku);

Os. Jagiellońskie (parking przy bloku 21);

ul. Miętowa (na przeciwko budynku 11) od godz. 16:30;

Mączniki (parafia) od godz. 16:30;

Szkoła Rolnicza parking od ul. Kosynierów od godz. 17:30.

Jak długo potrwają utrudnienia?

Prezes MPECWiK przekazał tuż przed godziną 18, że jedna z rur została już naprawiona i woda została puszczona do mieszkańców. Druga uszkodzona rura również niedługo zostanie naprawiona. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem to awaria zostanie usunięta około godziny 20.

