Koparka uszkodziła główny wodociąg w mieście

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji w Środzie Wielkopolskiej podało na swojej stronie internetowej, że w związku z awarią sieci wodociągowej na terenie stacji uzdatniania wody przy ul. Kórnickiej, do której doszło około godz. 11.40, przerwano dostawy wody dla odbiorców z liczącej ponad 23 tys. mieszkańców Środy Wielkopolskiej oraz pobliskich miejscowości: Ruszkowa, Zielnik, Janowa, Kijewa i Mącznik. Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej Bartosz Bałażyk powiedział, że do awarii doszło w trakcie prac modernizacyjnych. Jak wskazał, koparka uszkodziła główny wodociąg dostarczający wodę do miasta.
Uruchomili punkty poboru wody
- Na tę chwilę woda dla mieszkańców jest wyłączona z głównej stacji, ale zaopatrywane są dwa ujęcia dodatkowe, mniejsze, więc dla części mieszkańców woda jest dostarczana, pod słabszym ciśnieniem - wskazywał około godziny 16 Bałażyk. Ocenił wówczas, że około 1/3 mieszkańców Środy, mieszkających w domach parterowych czy najniższych kondygnacjach budynków wielorodzinnych, ma dostęp do płynącej pod słabym ciśnieniem wody. Dodał, że firma uruchomiła także beczkowozy dowożące wodę do poszczególnych lokalizacji.
W związku z awarią mieszkańcy Środy Wielkopolskiej mogą korzystać z zastępczych punktów poboru wody:
- Dębicz numer 18B (przy drodze głównej);
- Henrykowo przy numerze 1 (skrzyżowanie Henrykowo i ul. Gnieźnieńska);
- zjazd z ul. Zaniemyskiej na Kijewo (przy firmie APC);
- Olszewo (przy świetlicy wiejskiej);
- Działyńskich/ Ossolińskich (przy boisku);
- Os. Jagiellońskie (parking przy bloku 21);
- ul. Miętowa (na przeciwko budynku 11) od godz. 16:30;
- Mączniki (parafia) od godz. 16:30;
- Szkoła Rolnicza parking od ul. Kosynierów od godz. 17:30.
Jak długo potrwają utrudnienia?
Prezes MPECWiK przekazał tuż przed godziną 18, że jedna z rur została już naprawiona i woda została puszczona do mieszkańców. Druga uszkodzona rura również niedługo zostanie naprawiona. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem to awaria zostanie usunięta około godziny 20.
Autorka/Autor: Aleksandra Arendt-Czekała
Źródło: PAP, tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock