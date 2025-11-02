Logo strona główna
Poznań

Strzały na leśnej drodze. Zatrzymano pięć osób, ale to jeszcze nie wszyscy

Strzelanina pod Gostyninem
Strzały na leśnej drodze. Obława się zakończyła, ale policjanci prowadzą poszukiwania dalej
Źródło: TVN24
W miejscowości Smogorzewo (Wielkopolska) doszło w niedzielę wieczorem do incydentu na terenie rusznikarni z magazynem broni i amunicji. Na leśnej drodze miały paść strzały. Policjanci prowadzili obławę. Zatrzymali pięć osób, dwie z nich są lekko ranne.

Policjanci z Gostynia zatrzymali pięć osób, które mają związek z "poważnym wydarzeniem kryminalnym" w Smogarzewie.

- Obława zakończyła się około północy, natomiast pozostałe poszukiwania przejęli już policjanci wydziału kryminalnego, bo to nie są jeszcze wszystkie osoby, które brały udział w tym zdarzeniu - powiedziała w poniedziałek rano komisarz Monika Curyk, rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.

Zarówno w nocy, jak i w poniedziałkowy poranek, funkcjonariusze prowadzą czynności, przesłuchania i przeszukania.

- Przeprowadzają oględziny i ustalają, co tak naprawdę się stało. Te czynności są prowadzone w miejscu, gdzie jest magazyn uzbrojenia, a także tam, gdzie znaleziono pojazd w rowie. Wstępne czynności procesowe zostały już wykonane, natomiast za wcześnie jest, żeby mówić o szczegółach. Badamy każdą okoliczność - przekazała Curyk.

Strzały pod Gostyninem
Strzały pod Gostyninem
Źródło: TVN24

Zatrzymano pięć osób

Do zdarzenia w rusznikarni doszło w niedzielę wieczorem. Około godziny 20 policjanci zostali wezwani do jednostki w trybie alarmowym. Ze zgłoszenia wynikało, że w miejscowości Smogorzewo miało dojść do incydentu na terenie prywatnej posesji, gdzie znajduje się rusznikarnia z magazynem broni i amunicji. Z relacji zgłaszającego wynikało, że na posesji zjawiło się kilka samochodów, które po jakimś czasie zaczęły odjeżdżać w kierunku miejscowości Piaski.

Jak dodała policjantka, na drodze leśnej w rejonie Smogorzewa miały paść strzały z broni. Na miejsce dotarli policjanci, którzy natknęli się na auto w rowie. Zatrzymali trzy osoby, dwie z nich były lekko ranne.

Wśród pierwszych zatrzymanych znalazł się również właściciel rusznikarni. Wiadomo, że nie uciekał ani nie ukrywał się. - Wiemy, że właściciel posiadał wszelkie niezbędne dokumenty, żeby prowadzić tego typu działalność - przekazała rzeczniczka.

Jeśli chodzi o pozostałe dwie osoby to, jak podaje policja, miały one powierzchowne rany postrzałowe. - Wymagały interwencji medycznej. Lekarze oceniają ich stan jako dobry, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo - poinformowała w poniedziałek Curyk.

Strzały pod Gostyninem
Strzały pod Gostyninem
Źródło: TVN24

Następnie zatrzymano kolejne dwie osoby. Ukrywały się na pobliskiej stacji paliw, gdzie najprawdopodobniej oczekiwały na transport.

Wszyscy zatrzymani to mężczyźni w wieku od 28 do 46 lat. Czterech z nich to mieszkańcy województwa lubuskiego, którzy byli już notowani w przeszłości.

Postępowanie przejęła Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu i Prokuratura Okręgowa w Poznaniu.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: mm, os, aa/lulu, tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

