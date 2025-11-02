Strzały na leśnej drodze. Zatrzymano pięć osób, ale to jeszcze nie wszyscy

Strzały na leśnej drodze. Obława się zakończyła, ale policjanci prowadzą poszukiwania dalej Źródło: TVN24

Policjanci z Gostynia zatrzymali pięć osób, które mają związek z "poważnym wydarzeniem kryminalnym" w Smogarzewie.

- Obława zakończyła się około północy, natomiast pozostałe poszukiwania przejęli już policjanci wydziału kryminalnego, bo to nie są jeszcze wszystkie osoby, które brały udział w tym zdarzeniu - powiedziała w poniedziałek rano komisarz Monika Curyk, rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.

Zarówno w nocy, jak i w poniedziałkowy poranek, funkcjonariusze prowadzą czynności, przesłuchania i przeszukania.

- Przeprowadzają oględziny i ustalają, co tak naprawdę się stało. Te czynności są prowadzone w miejscu, gdzie jest magazyn uzbrojenia, a także tam, gdzie znaleziono pojazd w rowie. Wstępne czynności procesowe zostały już wykonane, natomiast za wcześnie jest, żeby mówić o szczegółach. Badamy każdą okoliczność - przekazała Curyk.

Zatrzymano pięć osób

Do zdarzenia w rusznikarni doszło w niedzielę wieczorem. Około godziny 20 policjanci zostali wezwani do jednostki w trybie alarmowym. Ze zgłoszenia wynikało, że w miejscowości Smogorzewo miało dojść do incydentu na terenie prywatnej posesji, gdzie znajduje się rusznikarnia z magazynem broni i amunicji. Z relacji zgłaszającego wynikało, że na posesji zjawiło się kilka samochodów, które po jakimś czasie zaczęły odjeżdżać w kierunku miejscowości Piaski.

Jak dodała policjantka, na drodze leśnej w rejonie Smogorzewa miały paść strzały z broni. Na miejsce dotarli policjanci, którzy natknęli się na auto w rowie. Zatrzymali trzy osoby, dwie z nich były lekko ranne.

Wśród pierwszych zatrzymanych znalazł się również właściciel rusznikarni. Wiadomo, że nie uciekał ani nie ukrywał się. - Wiemy, że właściciel posiadał wszelkie niezbędne dokumenty, żeby prowadzić tego typu działalność - przekazała rzeczniczka.

Jeśli chodzi o pozostałe dwie osoby to, jak podaje policja, miały one powierzchowne rany postrzałowe. - Wymagały interwencji medycznej. Lekarze oceniają ich stan jako dobry, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo - poinformowała w poniedziałek Curyk.

Następnie zatrzymano kolejne dwie osoby. Ukrywały się na pobliskiej stacji paliw, gdzie najprawdopodobniej oczekiwały na transport.

Wszyscy zatrzymani to mężczyźni w wieku od 28 do 46 lat. Czterech z nich to mieszkańcy województwa lubuskiego, którzy byli już notowani w przeszłości.

Postępowanie przejęła Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu i Prokuratura Okręgowa w Poznaniu.

