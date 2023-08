"10-latek co chwilę tracił przytomność". Eskorta policji na drodze do szpitala. Nagranie

Policjanci ze Ścinawy (woj. dolnośląskie) eskortowali do szpitala samochód z dzieckiem, które miało atak epilepsji. - Chłopiec w domu stracił przytomność i rodzice postanowili własnym transportem jak najszybciej zawieźć syna do placówki medycznej, prosząc o asystę policjantów - tłumaczy aspirant sztabowy Sylwia Serafin, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Lubinie.

- Z informacji przekazanej przez rodziców wynikało, że nie mogli chłopca wybudzić ze snu, a kiedy im się to udało, 10-latek co chwilę tracił przytomność, a do tego miał ataki epilepsji. Wystraszeni rodzice, aby nie tracić cennego czasu, postanowili zabrać syna własnym transportem do lubińskiego szpitala, prosząc o asystę i wsparcie funkcjonariuszy - wyjaśnia aspirant sztabowy Sylwia Serafin, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Lubinie.