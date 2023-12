"Są miejsca, w których można podzielić się nadmiarem żywności"

Co roku na święta Bożego Narodzenia gromadzimy ogromne zapasy żywności. Później okazuje się, że lodówki są przepełnione, a my sami nie jesteśmy w stanie tego przejeść. Remedium na niemarnowanie jedzenia są jadłodzielnie, funkcjonujące na terenie całego kraju. To najczęściej szafy z lodówkami, w których można podzielić się z jedzeniem.

- Są to miejsca, w których można podzielić się nadmiarem żywności, jaką posiadamy w domu. To szafy z lodówkami, przystosowane do przechowywania produktów żywnościowych. Na terenie Swarzędza występują w trzech różnych lokalizacjach, także z łatwością można do nich dotrzeć, zostawić np. słoik zupy, który nam został z poprzedniego dnia - mówi Agnieszka Maciejowicz, dyrektorka Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu.