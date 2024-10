Tylko na jednym odcinku S11 odnotowano 4,5 tysiąca przekroczeń prędkości

Najskuteczniejsze narzędzie?

Dlatego wydaje się, że odcinkowy pomiar prędkości to jedno z najskuteczniejszych narzędzi do walki z piratami drogowymi. - Ma zdecydowaną przewagę nad pomiarem stacjonarnym, ponieważ oddziałuje na zachowanie kierującego na dłuższym odcinku drogi. Kierujący dłużej jedzie z dozwoloną prędkością, co wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo ruchu drogowego - tłumaczy Król.

Wytypowali 43 nowe miejsca

Montaż 128 urządzeń ma kosztować ponad 161 mln zł , z czego ponad 131 mln będzie pochodziło z Krajowego Planu Odbudowy. Jak poinformowało Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD), przedsięwzięcie obejmuje zakup i instalację 128 stacjonarnych urządzeń rejestrujących, służących do rejestrowania wykroczeń w ruchu drogowym. Liczba ta - jak podał CANARD - jest niezbędną do osiągnięcia wartości jednego z kamieni milowych, który został wskazany w Krajowym Planie Odbudowy.

W ramach rozbudowy systemu planowany jest montaż 43 urządzeń do odcinkowego pomiaru prędkości, 70 urządzeń punktowego pomiaru prędkości, 10 urządzeń do monitorowania przejazdu na czerwonym świetle na skrzyżowaniach oraz pięć urządzeń do monitorowania przejazdu na czerwonym świetle na przejazdach kolejowych. - Na razie trwa przetarg, po jego zakończeniu i podpisaniu umowy, wykonawca będzie miał 76 tygodni na jej realizację, czyli do połowy 2026 roku - przekazuje Król.