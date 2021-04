Wybudowali "apartament" dla żyraf i nosorożców. Przez koronawirusa stoi pusty

Pandemia komplikuje plany poznańskiego zoo. Pod koniec lutego otwarto nowy pawilon dla żyraf i nosorożców. Stoi pusty, bo zwierzęta przez obostrzenia na granicach na razie nie mogą przyjechać do Polski. Do nowego domu nie mogą się też przeprowadzić żyrafy mieszkające już w poznańskim zoo.

Otwarty został w lutym. Wkrótce miały się tam przeprowadzić zwierzęta: cztery żyrafy mieszkające już w Poznaniu i para nosorożców, które do stolicy Wielkopolski miały dopiero dojechać. Minął miesiąc, a do przenosin nie doszło. I na razie nie dojdzie. Wszystko przez koronawirusa.

Kwarantanna i niebezpieczna operacja

Ale i ta czwórka nie może przeprowadzić się do nowego apartamentu, bo nie ma jak tego zrobić. - Niestety, żyrafy nie przejdą ze starego wybiegu na nowy za pastuszkiem. Uważa się, że przeprowadzka żyraf, słoni i nosorożców to najniebezpieczniejsze tego typu operacje. Zajmuje się nimi tylko kilka firm w Europie - tłumaczy Chodyła.

Tym bardziej, że to nie będzie przeprowadzka "po sąsiedzku". Żyrafy do przejścia miałyby pół ogrodu. - Muszą wejść na przyczepę i przejechać ten odcinek. A w Polsce takich przyczep nie ma. Taka miała przyjechać wraz z innymi zwierzętami - wyjaśnia Chodyła.

Oko w oko z żyrafą

Nowy pawilon powstał na terenie zajmującym łącznie niemal 14 tysięcy metrów kwadratowych. - Dzięki tak dużej powierzchni i odpowiedniemu ukształtowaniu terenu zwierzęta zyskają należytą przestrzeń do życia. Nasze żyrafy do tej pory przebywały na wybiegu, który nie jest dostosowany do ich potrzeb biologicznych. A są to wyjątkowe żyrafy - żyrafy Rothschilda– podkreślała w lutym Ewa Zgrabczyńska, dyrektor zoo.