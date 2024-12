Święty Mikołaj i Gwiazdor spotkali się na sali sądowej

Św. Mikołaj zarzucał Gwiazdorowi, że podszywa się pod niego

Święty Mikołaj przybył do sądu wraz ze swoim pełnomocnikiem, radcą prawnym Andrzejem Pieścikiem. W pozwie złożonym do poznańskiego sądu Św. Mikołaj wniósł o nakazanie Gwiazdorowi, aby przestał naruszać jego dobra osobiste poprzez "zakazanie noszenia stroju, do którego wyłączne prawa posiada św. Mikołaj, to jest: kubraka w kolorze czerwonym, obszytego białym futrem, z czarnym paskiem, spodni w kolorze czerwonym, czapki w kolorze czerwonym z pomponem w kolorze białym oraz dzwonka, a także noszenia białej długiej brody".