Atak na obcokrajowca w autobusie. Szarpanie, wyzwiska, rozpylony gaz

Ekscytujące i niesamowite doświadczenie - tak biznesmen, miliarder i odkrywca Hamish Harding, jedna z pięciu osób, które zginęły na pokładzie Titana, wspominał swoją podróż w kosmos na pokładzie rakiety New Shepard. O tym, co zaskoczyło go w przestrzeni kosmicznej, opowiedział w wywiadzie udzielonym Dubai One TV w marcu.