Poznań

Omijał korek poboczem, wjechał na "czerwonym"

Poznań. Poboczem ominął korek
STOP CHAM 2
Kierowcy, który na poznańskim Łazarzu ominął stojące w korku samochody, jadąc poboczem, grozić nawet 30 tysięcy złotych grzywny i 30 punktów karnych.

Zdarzenie miało miejsce 9 marca o godzinie 12.37. Nagranie opublikował Stop Cham. Na filmie widać kierowcę Audi, który jedzie pasem zieleni, omijając w ten sposób stojące w korku samochody, po czym wyjeżdża na skrzyżowanie na czerwonym świetle.

- Policjanci nie otrzymali zgłoszenia w tej sprawie - mówi podkomisarz Łukasz Paterski, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Funkcjonariusze po obejrzeniu nagrania zdecydowali jednak o zajęciu się sprawą kierowcy, który "w tak rażący sposób naruszył przepisy prawa o ruchu drogowym". Grożą mu bardzo surowe konsekwencje.

- Za stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym, niezastosowanie się do sygnalizacji świetlnej - wjazd na czerwonym świetle, przekroczenie linii ciągłej oraz za niszczenie trawnika sprawcy grozi do 30 tysięcy złotych grzywny oraz 30 punktów karnych - przekazał Paterski.

pc
Autorka/Autor: Filip Czekała

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Stop Cham

