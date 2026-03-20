Omijał korek poboczem, wjechał na "czerwonym"

Zdarzenie miało miejsce 9 marca o godzinie 12.37. Nagranie opublikował Stop Cham. Na filmie widać kierowcę Audi, który jedzie pasem zieleni, omijając w ten sposób stojące w korku samochody, po czym wyjeżdża na skrzyżowanie na czerwonym świetle.
- Policjanci nie otrzymali zgłoszenia w tej sprawie - mówi podkomisarz Łukasz Paterski, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
Funkcjonariusze po obejrzeniu nagrania zdecydowali jednak o zajęciu się sprawą kierowcy, który "w tak rażący sposób naruszył przepisy prawa o ruchu drogowym". Grożą mu bardzo surowe konsekwencje.
- Za stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym, niezastosowanie się do sygnalizacji świetlnej - wjazd na czerwonym świetle, przekroczenie linii ciągłej oraz za niszczenie trawnika sprawcy grozi do 30 tysięcy złotych grzywny oraz 30 punktów karnych - przekazał Paterski.
