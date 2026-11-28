Poznań 100 tysięcy płytek na gmachu muzeum. Projekt przeleżał pół wieku w szufladzie Filip Czekała |

Mozaika na gmachu Muzeum Narodowego w Poznaniu Źródło wideo: Miasto Poznań Źródło zdj. gł.: Miasto Poznań

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Mozaika powstała w tympanonie, czyli w trójkątnym polu frontonu nad wejściem do budynku Muzeum Narodowego w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego.

Na blisko 20 metrach kwadratowych położono ponad 100 tysięcy ceramicznych kostek w 44 kolorach, z dominującym kolorem złotym. Mozaikę ułożyła Magdalena Czeska, artystka związana z Poznaniem według projektu prof. Zbigniewa Bednarowicza. Kompozycja ma charakter abstrakcyjny: na falującym tle widoczny jest pionowy czarny prostokąt, oparty o podstawę tympanonu.

Artystka przy pracy Źródło zdjęcia: Kacper Peltz/Miasto Poznań

Dokończyć pracę mistrza

Prof. Zbigniew Bednarowicz jest autorem mozaiki z nazwiskami polskich malarzy: Tytusa Czyżewskiego, Jana Cybisa, Piotra Potworowskiego, Jacka Malczewskiego, Stanisława Wyspiańskiego, Piotra Michałowskiego, Jana Matejki i Aleksandra Gierymskiego, które od 1976 roku znajdują się na frontonie w pasie nadokiennym. Koncepcja wypełnienia tympanonu w tej samej technice nie została wówczas zrealizowana.

Projekt mozaiki zachował się jednak u rodziny artysty. W 2025 roku zapadła decyzja, by dzieło prof. Bednarowicza zostało dokończone. Pracę według pierwotnego projektu wykonała Magdalena Czeska. Artystka, znana z wielu realizacji o tematyce sakralnej, poznała prof. Bednarowicza jako studentka.

- Na budynku mamy wielkie nazwiska, jest Matejko, Wyspiański, Chełmoński, Weiss i inni. I pomiędzy nimi pojawi się ten kształt, który jest jakby wejściem, jest bramą. Dla mnie to jest zaproszenie, nie do końca dopowiedziane, do wejścia w świat malarstwa, rzeźby, grafiki, rysunków, do świata sztuki - mówiła Magdalena Czeska, gdy ruszały prace nad mozaiką.

W miejscu po germańskiej płaskorzeźbie

W miejscu powstałej właśnie mozaiki pierwotnie znajdowała się płaskorzeźba przedstawiająca personifikację sztuki, była to alegoria architektury, malarstwa i rzeźby autorstwa Stephana Waltera. Obok, nad oknami, w miejscach, w których dziś są mozaiki z nazwiskami polskich artystów, znajdowały się tonda z wizerunkami niemieckich twórców. Przekaz ideowy takiej prezentacji był jednoznaczny - była to gloryfikacja sztuki pod patronatem Prus, propagandowy przekaz podkreślający dominację kultury niemieckiej w Poznaniu.

Gmach po renowacji Źródło zdjęcia: Miasto Poznań

W dwudziestoleciu międzywojennym zniknęły wspomniane tonda, tympanon pozostał jednak nietknięty. Ostatecznie został skuty w 1955 roku. Od tamtej pory jego wnętrze było puste.

Wykonanie mozaiki zakończyło remont elewacji gmachu głównego Muzeum Narodowego w Poznaniu, w ramach którego została wyczyszczona elewacja z piaskowca.

Zanim wykonano mozaikę oczyszczono ściany gmachu Źródło zdjęcia: Muzeum Narodowe w Poznaniu

Od cesarskiego muzeum po głośną kradzież

Budynek powstał w latach 1900–1903 według projektu Karla Hinckeldeyna jako Kaiser-Friedrich-Museum (Muzeum im. Cesarza Fryderyka III). Po odzyskaniu niepodległości w 1920 roku otwarto w jego miejscu Muzeum Wielkopolskie, które w 1950 roku przyjęło obecną nazwę - Muzeum Narodowe w Poznaniu.

W 2000 roku w Muzeum Narodowym doszło do głośnej kradzieży - z ekspozycji zniknął obraz Claude'a Moneta "Plaża w Pourville". Odzyskano go po 10 latach.

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