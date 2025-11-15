"Ciało leżało na ulicy". W Poznaniu znaleziono zwłoki mężczyzny

Do zdarzenia doszło w Poznaniu Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

- O godzinie 14.30 na ulicy Rysia w Poznaniu zostały znalezione zwłoki 45-letniego mężczyzny. Ciało leżało na ulicy. Były na nim widoczne ślady charakterystyczne dla pobicia - poinformował młodszy inspektor Andrzej Borowiak, rzecznik prasowy wielkopolskiej policji.

ul. Rysia Poznań Źródło: GoogleMaps

Tę informację uzupełnił aspirant Łukasz Kędziora z zespołu prasowego KWP w Poznaniu.

- Policjanci zebrali informacje, rozmawiali ze świadkami, przeglądali monitoringi. W wyniku tych czynności zatrzymali dwie podejrzane osoby. Na ten moment policjanci cały czas pracują nad wyjaśnieniem wszystkich okoliczności tego zdarzenia - przekazał o godzinie 19 aspirant Kędziora.

OGLĄDAJ: TVN24 HD