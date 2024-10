"To, co zrobiono z tą kamienicą, to zbrodnia". Magistrat skierował sprawę do prokuratury

Secesyjnej kamienicy stojącej do niedawna w Poznaniu przy ul. Roosevelta 8 już nie ma, za to są wątpliwości miejskich urzędników co do tego, w jaki sposób właściciel budynku dbał o ten zabytek. Zgodnie z zapowiedziami prezydenta miasta Jacka Jaśkowiaka, do prokuratury wysłano zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.

Chcieli wypisać kamienicę z rejestru zabytków

Jacek Jaśkowiak o konieczności zmiany prawa

- To, co zrobiono z tą kamienicą, to zbrodnia. Patrzę na tę sprawę także przez pryzmat potrzeby większej aktywności organów państwa w zakresie regulacji prawnych. Prawo własności to również obowiązki – powiedział prezydent Jacek Jaśkowiak. - Uważam, że w określonych sytuacjach, gdy właściciel nie wykonuje ciążących na nim obowiązków, powinno nastąpić wywłaszczenie. Tu mieliśmy do czynienia z wieloletnim ignorowaniem zaleceń konserwatora zabytków. Inwestor, poprzez swoje wieloletnie zaniechania, doprowadził do konieczności wyburzenia budynku, by osiągnąć swoje cele biznesowe. Dodatkowo, w tym przypadku doszło naszym zdaniem, do narażenia wielu osób na utratę zdrowia lub życia. Na wiele dni trzeba było też zamknąć fragment ulicy Roosevelta, co spowodowało ogromne problemy komunikacyjne w mieście - dodał. Prezydent Poznania zadeklarował, że będzie zabiegał o wprowadzenie takich zmian w prawie. - Zamierzam rozmawiać na ten temat z parlamentarzystami. Powinniśmy móc dbać o nasze dziedzictwo, a do tego potrzebne są narzędzia – w rękach ministra kultury czy konserwatora zabytków – powiedział prezydent Poznania. Jacek Jaśkowiak podkreślił, że podobnie kwestia ma się z obiektami, w których przez lata, czasem przez dekady trudno jest skontaktować się z właścicielem. - Tak było z kamienicą przy ul. Kraszewskiego, w której w sierpniu był pożar, eksplozje i gdzie zginęli strażacy. Powinny istnieć narzędzia pomagające prostować nieuregulowane kwestie własnościowe. Zgłaszałem ten problem na poziomie Unii Metropolii Polskich - powiedział.