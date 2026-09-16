Poznań Dziecko na kolanach kierowcy, telefon w drugiej ręce. Nagranie Oprac. Estera Prugar-Wójcicka |

Dziecko na kolanach kierowcy Źródło wideo: Pani Julia/Kontakt24 Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Pani Julia

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Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Na Kontakt24 otrzymaliśmy nagranie, na którym widać dziecko siedzące na kolanach kierowcy samochodu osobowego jadącego ulicą w Poznaniu. Jak wyjaśnił pan Paweł, film nagrała jego córka podczas ich wspólnej podróży samochodem w sobotę wieczorem.

- Jechaliśmy w kierunku centrum Poznania, kiedy zauważyłem małe, około roczne dziecko siedzące na kolanach kierowcy samochodu, który jechał obok. Mężczyzna trzymał je jedną ręką, którą jednocześnie operował kierownicą, a w drugiej miał telefon, którym chyba nagrywał sytuację. Obok nich na siedzeniu pasażera siedziała kobieta. Oboje wyglądali na bardzo ucieszonych - zrelacjonował.

Dziecko na kolanach kierowcy Źródło zdjęcia: Kontakt24 / Pani Julia

- Widzieliśmy ich tylko w tamtym momencie, więc trudno powiedzieć, ile to wszystko trwało, ale zachowywali się, jakby kompletnie nie zdawali sobie sprawy z niebezpieczeństwa, jakie stwarzają. To było pod wieczór, około godziny 19, więc na szczęście nie było tam zbyt wielu samochodów, ale poruszali się z prędkością około 50 kilometrów na godzinę - przekazał.

Mężczyzna dodał, że na razie nie zgłosił sprawy policji. Zaznaczył jednak, że jeszcze się nad tym zastanawia.

Za jazdę z dzieckiem na kolanach kierowcy grozi mandat w wysokości 300 złotych oraz pięć punktów karnych.