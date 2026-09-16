Dziecko na kolanach kierowcy, telefon w drugiej ręce. Nagranie
Na Kontakt24 otrzymaliśmy nagranie, na którym widać dziecko siedzące na kolanach kierowcy samochodu osobowego jadącego ulicą w Poznaniu. Jak wyjaśnił pan Paweł, film nagrała jego córka podczas ich wspólnej podróży samochodem w sobotę wieczorem.
- Jechaliśmy w kierunku centrum Poznania, kiedy zauważyłem małe, około roczne dziecko siedzące na kolanach kierowcy samochodu, który jechał obok. Mężczyzna trzymał je jedną ręką, którą jednocześnie operował kierownicą, a w drugiej miał telefon, którym chyba nagrywał sytuację. Obok nich na siedzeniu pasażera siedziała kobieta. Oboje wyglądali na bardzo ucieszonych - zrelacjonował.
- Widzieliśmy ich tylko w tamtym momencie, więc trudno powiedzieć, ile to wszystko trwało, ale zachowywali się, jakby kompletnie nie zdawali sobie sprawy z niebezpieczeństwa, jakie stwarzają. To było pod wieczór, około godziny 19, więc na szczęście nie było tam zbyt wielu samochodów, ale poruszali się z prędkością około 50 kilometrów na godzinę - przekazał.
Mężczyzna dodał, że na razie nie zgłosił sprawy policji. Zaznaczył jednak, że jeszcze się nad tym zastanawia.
Za jazdę z dzieckiem na kolanach kierowcy grozi mandat w wysokości 300 złotych oraz pięć punktów karnych.