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Poznań

Dziecko na kolanach kierowcy, telefon w drugiej ręce. Nagranie

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Dziecko na kolanach kierowcy, telefon w drugiej ręce.
Dziecko na kolanach kierowcy
Źródło wideo: Pani Julia/Kontakt24
Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Pani Julia
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Dziecko siedzące na kolanach kierowcy, samochód jadący ulicą i telefon w ręce prowadzącego - taką scenę nagrała córka pana Pawła podczas przejazdu przez Poznań. Według autora nagrania kierowca jedną ręką trzymał dziecko i prowadził samochód, a w drugiej miał telefon.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Na Kontakt24 otrzymaliśmy nagranie, na którym widać dziecko siedzące na kolanach kierowcy samochodu osobowego jadącego ulicą w Poznaniu. Jak wyjaśnił pan Paweł, film nagrała jego córka podczas ich wspólnej podróży samochodem w sobotę wieczorem.

- Jechaliśmy w kierunku centrum Poznania, kiedy zauważyłem małe, około roczne dziecko siedzące na kolanach kierowcy samochodu, który jechał obok. Mężczyzna trzymał je jedną ręką, którą jednocześnie operował kierownicą, a w drugiej miał telefon, którym chyba nagrywał sytuację. Obok nich na siedzeniu pasażera siedziała kobieta. Oboje wyglądali na bardzo ucieszonych - zrelacjonował.

Dziecko na kolanach kierowcy
Dziecko na kolanach kierowcy
Źródło zdjęcia: Kontakt24 / Pani Julia

- Widzieliśmy ich tylko w tamtym momencie, więc trudno powiedzieć, ile to wszystko trwało, ale zachowywali się, jakby kompletnie nie zdawali sobie sprawy z niebezpieczeństwa, jakie stwarzają. To było pod wieczór, około godziny 19, więc na szczęście nie było tam zbyt wielu samochodów, ale poruszali się z prędkością około 50 kilometrów na godzinę - przekazał.

Mężczyzna dodał, że na razie nie zgłosił sprawy policji. Zaznaczył jednak, że jeszcze się nad tym zastanawia.

Za jazdę z dzieckiem na kolanach kierowcy grozi mandat w wysokości 300 złotych oraz pięć punktów karnych.

Źródło: Kontakt24
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Tagi:
PoznańKontakt24Drogi w Polscebezpieczeństwo
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