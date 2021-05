"Jeszcze kilka lat temu zostałyby wycięte". Tomografem sprawdzą czy drzewa da się uratować

Jak co roku, poznańscy dendrolodzy przeprowadzili kontrolę drzew w mieście. Wśród tych wstępnie zakwalifikowanych do wycinki wytypowali te, które wymagają dokładniejszej, pogłębionej diagnostyki. 65 z nich czeka badanie tomografem, a 33 przejdzie test obciążeniowy. - Po ekspertyzach będziemy znać dokładny stan drzew wraz z zabiegami, które należy przy nich wykonać, by mogły jeszcze pozostać przy ulicach - tłumaczy rzeczniczka Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.