Drogowcy rozpoczęli rozbudowę autostrady A2 na odcinku między 169. a 172. kilometrem drogi. W związku z pracami zmieniła się organizacja ruchu na trasie. Kierowcy jadący ciągiem głównym autostrady w kierunku Świecka od strony Warszawy nadal mają do dyspozycji dwa pasy ruchu - pas wolny oraz pas szybki jezdni północnej. Kierujący wjeżdżający na autostradę od strony Poznania i Kórnika, z powodu wyłączenia dwóch istniejących wjazdowych pasów ruchu, muszą zachować szczególną ostrożność na drodze zbiorczo-rozprowadzającej węzła oraz włączeniu w ciąg główny autostrady. Z kolei kierowcy jadący w kierunku Warszawy poruszają się pasem szybkim oraz pasem wolnym jezdni południowej, jednak wyłączone z ruchu zostały: pas awaryjny oraz jeden z dwóch pasów zjazdowych w kierunku węzła Poznań Krzesiny.

Czytaj też: Rozpoczął się remont mostu na ważnej drodze. Utrudnienia do jesieni

Korki na autostradzie i drogach dojazdowych

Od rana w okolicach węzła Poznań Krzesiny tworzyły się ogromne korki. Około godziny 8 korek pomiędzy węzłami Poznań Krzesiny, a Poznań Luboń miał około pięciu kilometrów w stronę Warszawy. Teraz sytuacja się unormowała i ruch w kierunku stolicy jest dużo mniejszy. W okolicach południa rozładował się dopiero korek na drodze ekspresowej S11 - od miejscowości Gądki do węzła Poznań Krzesiny. Zarządca drogi apeluje do kierowców o stosowanie się do znaków informujących o zmianie organizacji ruchu i rozwagę.