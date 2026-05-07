Tragedia na drodze. Nie żyją 20-latka i 22-latek
Jak poinformowała podkomisarz Beata Sobieszek z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu, do zdarzenia doszło w czwartek około godziny 15 w miejscowości Porażyn na drodze wojewódzkiej numer 307 w kierunku Opalenicy.
- Kierujący samochodem osobowym marki Volkswagen Passat, 22-letni obywatel Ukrainy, podróżujący wraz z 20-letnią pasażerką, na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem i zjechał na przeciwległy pas ruchu, zderzając się bokiem z prawidłowo poruszającym się pojazdem ciężarowym - podała policjantka.
Kierowca oraz pasażerka byli reanimowani. Ich życia nie udało się uratować. Oboje byli obywatelami Ukrainy.
Kierujący 22-latek miał aktywny sądowy zakaz kierowania pojazdami.
Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia dokładne okoliczności wypadku.
