14-letnia Daria poszła do księgarni, nie wróciła do domu. Po 25 latach policja wraca do sprawy i wyznacza nagrodę

Funkcjonariusze z policyjnego Archiwum X ustalają, co stało się z Darią Młynarczyk. 14-latka zaginęła ponad 25 lat temu. Do tej pory nie udało się wyjaśnić, co się z nią stało. Dziewczynę widziano po raz ostatni 9 listopada 1995 roku w Pile (woj. wielkopolskie). "Daria wyszła z domu przy al. Poznańskiej i poszła do księgarni po podręcznik do nauki języka angielskiego. Tamtego dnia miała być widziana na przystanku autobusowym przy al. Poznańskiej, w rejonie ulicy Polnej w Pile. Do domu jednak nie wróciła" - poinformowało biuro prasowe wielkopolskiej policji.