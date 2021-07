Spod maski auta dochodziło przeraźliwe miauczenie

Swoją cegiełkę do akcji ratunkowej dołożyli również zgromadzeni w pobliżu auta przechodnie. To oni ustalili kto jest właścicielem samochodu i ściągnęli go na miejsce. Było to konieczne, ponieważ okazało się, że kot znajduje się w komorze silnika. - Po otwarciu maski okazało się, że kociak z wyczerpania nie może poruszać się o własnych siłach. Policjanci po wyciągnięciu zwierzęcia, owinęli go w ręcznik, który przynieśli zaangażowani mieszkańcy. Funkcjonariusze przewieźli wystraszonego i wyczerpanego kotka do lekarza weterynarii, który przyjął go pod opiekę – przekazała Sęczkowska.