Poznań

Gęste kłęby dymu. Płonie hala pod Poznaniem

Pożar hali w Luboniu
Pożar hali w Luboniu pod Poznaniem
Źródło: TVN24
Już 27 zastępów straży pożarnej walczy z pożarem hali w podpoznańskim Luboniu. Wiadomo, że w środku znajdowały się materiały elektroniczne. Sytuacja jest już opanowana, nie ma osób poszkodowanych. Strażacy opublikowali nagranie z wnętrza hali.
Na Kontakt24 otrzymaliśmy informację o pożarze hali produkcyjnej w Luboniu (Wielkopolskie) przy ul. Wczasowej. Służby otrzymały zgłoszenie o godzinie 15.47. Wiadomo, że ogień trawi halę o wymiarach 20 na 40 metrów.

- Początkowo otrzymaliśmy informację o tym, że ogień wydobywa się ze skrzynki elektrycznej przed halą. Nie ma osób poszkodowanych - mówi mł. asp. Martin Halasz, oficer prasowy wielkopolskiej straży pożarnej.

Źródło: ig @poznanmoment

Jak przekazał strażak, działania są prowadzone na terenie kompleksu magazynowo-biurowego. - Hala, w której znajdowały się materiały elektroniczne w zasadzie prawie cała spłonęła. Działania gaśnicze trwają, bronimy również okolicznych budynków, które nie zostały jeszcze objęte ogniem - powiedział w TVN24 mł. asp. Halasz.

Początkowo na miejscu pojawiło się kilka zastępów. Potem sukcesywnie ich przybywało. Przed godziną 18 na miejscu pracowało już 27 zastępów. Sytuacja została już opanowana. Strażacy zamieścili w mediach społecznościowych nagranie, na którym widać akcję gaśniczą oraz wnętrze hali.

Luboń. Strażacy pokazali akcję gaśniczą
Źródło: FB - KW PSP Poznań
Źródło: Kontakt24 / Arleta
Autorka/Autor: lk

Źródło: Kontakt24, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Kontakt24 / Arleta

Straż pożarna
Aleksandra Arendt-Czekała
Dziennikarka tvn24.pl
