Poznań Gęste kłęby dymu. Płonie hala pod Poznaniem Aleksandra Arendt-Czekała

Pożar hali w Luboniu pod Poznaniem Źródło: TVN24

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Na Kontakt24 otrzymaliśmy informację o pożarze hali produkcyjnej w Luboniu (Wielkopolskie) przy ul. Wczasowej. Służby otrzymały zgłoszenie o godzinie 15.47. Wiadomo, że ogień trawi halę o wymiarach 20 na 40 metrów.

- Początkowo otrzymaliśmy informację o tym, że ogień wydobywa się ze skrzynki elektrycznej przed halą. Nie ma osób poszkodowanych - mówi mł. asp. Martin Halasz, oficer prasowy wielkopolskiej straży pożarnej.

Pożar hali w Luboniu Źródło: ig @poznanmoment

Jak przekazał strażak, działania są prowadzone na terenie kompleksu magazynowo-biurowego. - Hala, w której znajdowały się materiały elektroniczne w zasadzie prawie cała spłonęła. Działania gaśnicze trwają, bronimy również okolicznych budynków, które nie zostały jeszcze objęte ogniem - powiedział w TVN24 mł. asp. Halasz.

Początkowo na miejscu pojawiło się kilka zastępów. Potem sukcesywnie ich przybywało. Przed godziną 18 na miejscu pracowało już 27 zastępów. Sytuacja została już opanowana. Strażacy zamieścili w mediach społecznościowych nagranie, na którym widać akcję gaśniczą oraz wnętrze hali.

Luboń. Strażacy pokazali akcję gaśniczą Źródło: FB - KW PSP Poznań

Pożar hali w Luboniu Źródło: Kontakt24 / Arleta

