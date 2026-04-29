Gęste kłęby dymu. Płonie hala pod Poznaniem
Na Kontakt24 otrzymaliśmy informację o pożarze hali produkcyjnej w Luboniu (Wielkopolskie) przy ul. Wczasowej. Służby otrzymały zgłoszenie o godzinie 15.47. Wiadomo, że ogień trawi halę o wymiarach 20 na 40 metrów.
- Początkowo otrzymaliśmy informację o tym, że ogień wydobywa się ze skrzynki elektrycznej przed halą. Nie ma osób poszkodowanych - mówi mł. asp. Martin Halasz, oficer prasowy wielkopolskiej straży pożarnej.
Jak przekazał strażak, działania są prowadzone na terenie kompleksu magazynowo-biurowego. - Hala, w której znajdowały się materiały elektroniczne w zasadzie prawie cała spłonęła. Działania gaśnicze trwają, bronimy również okolicznych budynków, które nie zostały jeszcze objęte ogniem - powiedział w TVN24 mł. asp. Halasz.
Początkowo na miejscu pojawiło się kilka zastępów. Potem sukcesywnie ich przybywało. Przed godziną 18 na miejscu pracowało już 27 zastępów. Sytuacja została już opanowana. Strażacy zamieścili w mediach społecznościowych nagranie, na którym widać akcję gaśniczą oraz wnętrze hali.
