Poznań Rozbita szyba i pusta witryna. Policja ustala, co wydarzyło się u jubilera Rafał Molenda |

POLICJA Warszawa, Polska - marzec 01.2026: Widok z tyłu oficera polskiej policji w kamizelce taktycznej oznaczonej Policją na terenie zurbanizowanym Źródło zdj. gł.: lukasz_wojcik/Shutterstock

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Policyjne radiowozy i zabezpieczony teren zwróciły uwagę mieszkańców w centrum Leszna. Służby prowadzą czynności przy salonie jubilerskim, znajdującym się w rejonie skrzyżowania ulic Marcinkowskiego i Narutowicza. W lokalu jedna z witryn z biżuterią jest rozbita. Kosztowności zniknęły. Policja na razie nie przesądza, czy doszło do włamania i kradzieży.

- Mogę jedynie powiedzieć, że do zdarzenia doszło około godziny 11. Nie ma osób poszkodowanych, a dokładny przebieg zdarzeń jest dopiero ustalany. Szczegóły poznamy w ciągu najbliższych godzin. W tej chwili nie mogę też potwierdzić, że był to napad - powiedziała Monika Żymełka z Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.

Dodzwoniliśmy się do właścicieli zakładu złotniczo-grawerskiego, ale właściciel poinformował, że nie udziela mediom żadnych informacji w sprawie zdarzenia.

Policja nie przekazuje informacji o ewentualnych sprawcach ani o wartości biżuterii, która mogła znajdować się w witrynie. Wiadomo jedynie, że nikt nie ucierpiał, a czynności na miejscu nadal trwają.

tvn24.pl