Kranówka na stole w restauracji. "Chcieliśmy stworzyć markę"
Poznańska spółka Aquanet ruszyła z nową kampanią promującą picie wody z kranu. Tym razem chce dotrzeć do właścicieli lokali gastronomicznych i przekonać ich, że warto serwować wodę z kranu.
- Chcieliśmy stworzyć markę, z którą mieszkańcy będą się utożsamiać. Markę nowoczesną, miejską i autentyczną. Tak narodziła się idea Kranówki Poznańskiej - stwierdziła Katarzyna Bogucka z Aquanetu. I dodała: - To hasło nie promuje produktu wymyślonego na potrzeby kampanii. Promuje coś, co już od lat jest powodem do dumy Aquanetu i Poznania: świetną wodę płynącą z kranu.
Do tej pory w akcję zaangażowało się 12 lokali. Które konkretnie? To można sprawdzić na specjalnej mapie dostępnej na stronie kranowkapoznanska.pl.
- Nie miałem wątpliwości, że warto włączyć się w tę kampanię. W ten sposób możemy upowszechniać dobry zwyczaj w branży, z drugiej zaś przyczynić się do zmiany codziennych nawyków nas wszystkich. W naszych lokalach kranówkę serwujemy od lat. To zdrowy i ekologiczny wybór - uważa Rafael Anatol, twórca lokali Twoja Wina, Ludowa i Romans, który jako pierwszy dołączył do akcji.
W lokalach partnerów będzie można dostrzec drobne elementy z logiem akcji. Znajdą się m.in. na serwetkach czy karafkach.
- Cel był taki, żeby mieszkańcy i turyści mogli otrzymać w lokalu darmową kranówkę. To czy znajdzie się ona w ofercie danego lokalu jako dodatkowa pozycja, czy po prostu będzie stała w określonym miejscu jest już zależne od właścicieli lokali - mówi nam Przemysław Ciupka, rzecznik Aquanetu.
Zbadali ponad pięć tysięcy próbek
Jak twierdzi spółka, za wodą z kranu stoją wielomilionowe inwestycje, modernizowana infrastruktura i zaplecze badawcze. Tylko w ubiegłym roku przebadano ponad pięć tysięcy próbek, które poddano 83 tysiącom analiz.
"Badania obejmują całą drogę od ujęcia do kranu. Są też wykonywane ze znacznie większą częstotliwością i pod kątem większej liczby parametrów niż wymagają przepisy" - poinformował Aquanet.
Od ponad 30 lat w biomonitoringu wody opiera się na małżach, które są niezwykle czułymi organizmami. Wyczuwają każde pogorszenie jakości wody i natychmiast na nie reagują. Nie da się ich oszukać.
Aquanet S.A. jest poznańską spółką, w której głównym i większościowym udziałowcem jest miasto Poznań.