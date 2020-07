Widział, że policjanci idą w jego kierunku. "Nagle ruszył i ich potrącił". Wtedy padły strzały

Na ulicach Konina wypatrzyli mercedesa, którym mogli się poruszać podejrzewani o kradzież paliwa. Kierowca nie zamierzał się jednak poddać kontroli. Podczas pościgu potrącił dwóch policjantów. Padły strzały, ale i to nie zatrzymało kierowcy.

Policyjny pościg w Wielkopolsce. W poniedziałek około godz. 17.25 patrol policji z Konina wypatrzył mercedesa, którym mogły poruszać się osoby podejrzewane o kradzież paliwa ze stacji. W samochodzie znajdowali się kierowca oraz pasażer. Funkcjonariusze próbowali zatrzymać auto do kontroli. Bezskutecznie. Mercedes nie zatrzymał się i ruszył w kierunku Kalisza, a policjanci za nim. - Do pościgu dołączyły inne radiowozy. W pewnym momencie uciekający zawrócił, ruszył ponownie w kierunku Konina i zatrzymał się w Modle Królewskiej. Gdy policjanci z pierwszego patrolu, który dojechał na miejsce, szli w kierunku mercedesa, by dokonać kontroli, auto nagle ruszyło i potrąciło obu funkcjonariuszy – podał Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji.