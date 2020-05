Księża mieli podpisać list poparcia dla biskupa Janiaka. Odmówili. "To bezprecedensowa sytuacja"

Miał być list poparcia, jest prośba do Watykanu o wyjaśnienie kontrowersji. Rada Kapłańska diecezji kaliskiej odmówiła podpisania listu poparcia dla biskupa Edwarda Janiaka. - To sytuacja bezprecedensowa - mówi dr Cezary Kościelniak, filozof zajmujący się zagadnieniem religii w życiu publicznym.

To pokłosie nowego filmu "Zabawa w chowanego". To drugi film dokumentalny braci Tomasza i Marka Sekielskich o pedofilii wśród księży. Został opublikowany 16 maja. Przedstawia historię trzech mężczyzn, którzy w dzieciństwie byli molestowani przez jednego księdza, Arkadiusza H. Rodzice jednej z ofiar księdza H. zgłosili się w 2016 roku do biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka. Ten jednak - jak wynika z nagrania - nie chciał ich wysłuchać do końca i wyprosił z pomieszczenia, w którym rozmawiali. Janiak, według dokumentu, miał wiedzieć o przestępczych działaniach księdza Arkadiusza H.