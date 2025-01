Kierowca skutera porzucił przy drodze worek. W środku był pies

- Bestialstwo - tym jednym słowem pracownicy schroniska podsumowują to, co spotkało trzyletniego psa. W sobotę kierowca skutera porzucił zwierzę w worku w pobliżu dwóch ruchliwych ulic w Kaliszu. Sprawca uciekł, a pies trafił do schroniska. - Porzucanie zwierząt nie należy do rzadkości, sytuację może zmienić obowiązkowe czipowanie - ocenił kierownik Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Kaliszu Jacek Kołata.

W sobotę na zbiegu ruchliwych miejskich ulic - Łódzka i Nędzerzewska w Kaliszu małżeństwo zauważyło kierowcę skutera na pleszewskich numerach rejestracyjnych, który porzucił worek i odjechał. Okazało się, że w środku znajdował się około trzyletni pies.

Mężczyzna jednośladem uciekł polnymi drogami w kierunku Rożdżał koło Kalisza. Na miejsce wezwano straż miejską, która o sprawie zawiadomiła też policję - powiedział oficer dyżurny Straży Miejskiej Kalisza st. insp. Paweł Napierała.

Pies jest teraz pod opieką pracowników schroniska w Kaliszu FB - Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Kaliszu

"To traumatyczne przeżycie dla zwierzęcia"

Pies trafił pod opiekę schroniska dla zwierząt i lekarza weterynarii, który ma zbadać i ocenić stan jego zdrowia. Jak mówi jeden z pracowników schroniska, zwierzę jest w dość dobrym stanie i zostało już zaszczepione. Widać jednak, że pies jest wycofany i nieufny zwłaszcza w stosunku do mężczyzn.

- To bardzo traumatyczne przeżycie dla zwierzęcia. Wyrzucanie psa (...) może skończyć się nie tylko śmiercią zwierzęcia ale też doprowadzić do wypadku samochodowego – powiedział kierownik Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Kaliszu Jacek Kołata.

Dodał, że choć za znęcanie nad zwierzętami grozi do trzech lat więzienia, w szczególnych przypadkach - do pięciu, to porzucanie zwierząt nie należy do rzadkości. Na przykład dwa dni temu Straż Miejska Kalisza otrzymała zgłoszenie o przywiązanym psie do barierki na osiedlu Zagorzynek. Przybyły na miejsce zdarzenia patrol ustalił, że pies przebywał w tym miejscu od kilku godzin. Kiedy odnaleziono właścicielkę zwierzęcia, kobieta tłumaczyła się, że spiesząc się do domu, zapomniała o psie. Za swoje zachowanie została ukarana mandatem.

Potrzebne są zmiany

Zdaniem kierownika schroniska zwierzęta będą porzucane na ulicy i podrzucane do schronisk dopóki nie zostanie wprowadzona w życie proponowana przez ministerstwo rolnictwa Ustawa o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów. - Dzięki temu na gminy i właścicieli prywatnych zwierząt będzie nałożony obowiązek ich czipowania i sterylizacji - powiedział. Zmiany w ustawie o ochronie zwierząt – jak wyjaśnił - spowodują, że właściciel zabłąkanego psa zostanie szybko ustalony i pociągnięty do odpowiedzialności, natomiast obowiązek sterylizacji wpłynie na obniżenie populacji. Obecnie w kaliskim schronisku przebywa 180 bezdomnych zwierząt, to w porównaniu do danych z początku 2024 roku wzrost o 60 psów i kotów.

Jak walczyć ze zjawiskiem bezdomności zwierząt?

Jesienią 2024 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt Ustawy o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów. Chodzi o wprowadzenie obowiązkowej elektronicznej identyfikacji (czipowania) i rejestracji zwierząt. Zdaniem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nowe przepisy i obowiązki z nimi związane będą najbardziej skutecznym narzędziem w walce ze zjawiskiem bezdomności zwierząt. Poseł Barbra Oliwiecka (Polska 2050) poinformowała, że w Sejmie została powołana Komisja Nadzwyczajna do spraw ochrony zwierząt, do której wpłynęło ponad 10 poselskich i obywatelskich projektów ustaw, dotyczących zmiany w zapisach o ochronie zwierząt. - Z tych wszystkich projektów trzeba będzie wybrać najlepsze rozwiązanie, które ostatecznie przyjmie Sejm. "Na 30 stycznia zaplanowano pierwsze czytanie w Sejmie projektu autorstwa Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej "STOP łańcuchom"" - powiedziała. Z danych ministerstwa rolnictwa wynika, że w 2022 r. w 226 schroniskach przebywało ponad 120 tys. bezdomnych zwierząt. Systematycznie wzrastają wydatki gmin na realizację programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi. W 2013 roku koszt utrzymania zwierząt w schroniskach wyniósł 157 mln zł, 10 lat później - ok. 347 mln zł. Szacuje się, że w Polsce może być 12 milionów właścicieli psów i kotów.

Autorka/Autor:aa

Źródło: PAP, TVN24