Bójka między policjantami znajdzie finał w sądzie. Oskarżony ten, który trafił do szpitala

Sprawa pobicia się dwóch policjantów na imprezie urodzinowej pod Kaliszem (woj. wielkopolskie) została skierowana do sądu. Z zarzutów został oczyszczony młodszy z nich, postawiono je z kolei temu, który po zdarzeniu trafił do szpitala

- Prokurator Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko jednemu z dwóch policjantów, między którymi doszło do bójki - poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim Maciej Meler. Do zdarzenia doszło 5 lutego we wsi Pruszków koło Kalisza. Na prywatnej imprezie urodzinowej doszło do bójki między dwoma mężczyznami w wieku 33 i 37 lat. Okazało się, że awanturujący się mężczyźni są policjantami kaliskiej komendy i pracownikami tego samego wydziału.