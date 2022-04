Pożar w Jeziorach Wysokich. Ogień pełzał po ziemi, koron drzew nie sięgnął

W miejscowości Jeziory Wysokie (województwo lubuskie) strażacy i leśnicy walczyli z pożarem. Zaczęło się od łąk, skończyło się na lesie. Trudne warunki uniemożliwiały użycie samolotów w akcji gaśniczej. - Na szczęście ogień utrzymywał się na powierzchni gleby, a nie sięgnął koron drzew - mówi młodszy brygadier Dariusz Szymura, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim.

Ponad trzynaście godzin strażacy i leśnicy walczyli z pożarem nieużytków i lasu w miejscowości Jeziory Wysokie (woj. lubuskie). Służby otrzymały zgłoszenie w poniedziałek tuż po godzinie 12. Działania było utrudnione ze względu na warunki pogodowe: suszę i silny wiatr.

– Przez silne podmuchy wiatru nie mieliśmy możliwości skorzystać z samolotów Lasów Państwowych, które znacznie ułatwiłyby gaszenie pożaru. W tej sytuacji działania mogły być prowadzone tylko z ziemi. Pożar objął teren około 20 hektarów. Nawet w najdalsze zakątki musieliśmy dowozić wodę wozami strażackimi. Korzystaliśmy z wody z okolicznych jezior – relacjonuje tvn24.pl mł. bryg. Dariusz Szymura, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim.

Pożar objął obszar 20 hektarów Paweł Mrowiński

Ponad 100 strażaków i 20 leśników

Początkowo w działaniach brało udział kilkanaście zastępów straży pożarnej. Ze względu na długi czas akcji, konieczne było wysłanie kolejnych. Łącznie w akcji uczestniczyło 36 pojazdów, 111 strażaków i 20 leśników. – Na szczęście mieliśmy tutaj do czynienia z pożarem, który utrzymywał się na powierzchni gleby, a nie sięgnął koron drzew. Opanowanie sytuacji było możliwe dzięki szybkiemu działaniu strażaków, również miejscowych, którzy świetnie znają ten teren. Pomagali nam też leśnicy. Dzięki wspólnym działaniom zlokalizowaliśmy pożar i nie pozwoliliśmy, by dalej się rozprzestrzeniał. Potem skupialiśmy się na żmudnym procesie dogaszania. Pod koniec zaczął padać deszcz, więc to wszystko przyspieszyło – opowiada Szymura.

Ostatni zastęp straży pożarnej opuścił Jeziory Wysokie tuż po godzinie 1 w nocy.

Akcja gaśnicza trwała ponad 13 godzin Paweł Mrowiński

"To jak beczka prochu"

Jak mówi rzecznik gorzowskiej straży pożarnej, w ciągu ostatnich tygodni strażacy interweniowali już w przypadku kilku znacznych pożarów lasów. – W lasach jest bardzo sucho. Deszcz, który spadł pod koniec naszych działań, to kropla w morzu potrzeb. Widać, że w lesie jest dużo suchej masy, która jest niczym beczka prochu. Nie potrzeba wiele, by doszło do wielkiego pożaru. To niebezpieczna sytuacja – mówi rzecznik gorzowskiej straży pożarnej.

Ośrodek Edukacji Przyrodniczno-Leśnej w Jeziorach Wysokich poinformował, że poniedziałkowy pożar jest największym od prawie 16 lat na terenie Nadleśnictwa Lubsko. W maju 2006 roku spłonęło tam prawie 60 hektarów lasu. – Przez tyle lat był już spokój i to mimo tych wszystkich niekorzystnych warunków pogodowych. Aż do teraz – mówi Paweł Mrowiński, rzecznik Nadleśnictwa Lubsko.

"To ewidentne podpalenie"

Według straży pożarnej w Jeziorach Wysokich musiało dojść do zaprószenia. – Ogień pojawił się w miejscu trudno dostępnym i rzadko uczęszczanym. Wykluczamy samoczynny zapłon, więc pozostaje nam tylko jakaś ingerencja człowieka – wyjaśnia Szymura. Podobnie uważają leśnicy. – To było ewidentne podpalenie. Ogień pojawił się na łąkach i to takich w pobliżu bagnistych terenów. Potem bardzo szybko przeniósł się do lasu – zauważa Mrowiński.

Trudno oszacować straty. – Wydaje nam się, że stary las przetrwa. Tam głównie ucierpiała ściółka. Ale ogień strawił też trzy hektary młodszego drzewostanu. Spłonął młodnik sosnowy oraz tyczkowina brzozowo-olchowa (około 20-letni las – red.). Wstępnie można powiedzieć, że straty materialne mogą sięgnąć nawet 200 tysięcy złotych. A te niematerialne są zwykle kilka, a nawet kilkanaście razy wyższe – dodaje Mrowiński.

Głównie ucierpiał młody las Paweł Mrowiński

Jeśli chcielibyście nas zainteresować tematem związanym z Waszym regionem - czekamy na Wasze sygnały/materiały. Piszcie na Kontakt24@tvn.pl.

Autor:aa//rzw

Źródło: TVN24