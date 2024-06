Kamieniem wybił kościelne witraże. Pod osłoną nocy, za to w oku kamery

W Gostyniu 19-latek zniszczył dwa witraże w jednym z kościołów. Do aktu wandalizmu doszło pod osłoną nocy, ale za to w oku kamery. Policjanci szybko ustalili kogo widać na nagraniu z monitoringu. Nastolatek nie uniknie kary.

Policjanci ustalili kto odpowiada za wybicie dwóch witraży w kościele w Gostyniu (woj. wielkopolskie). Miało to miejsce w nocy z soboty na niedzielę. Na nagraniu zabezpieczonym przez policję widać dwóch młodych mężczyzn, którzy przechodzą obok murów świątyni. W pewnym momencie jeden z mężczyzn, zamachuje się i rzuca kamieniem. I tak dwa razy. Po chwili odchodzi ze swoim towarzyszem jakby nigdy nic.

- Sprawca wybił dwa witraże, których szacunkowa wartość opiewa na około 1000 złotych. Zgłoszenie otrzymaliśmy w niedzielę Funkcjonariusze przejrzeli nagranie z monitoringu i od razu rozpoznali sprawcę wandalizmu. To 19-letni mieszkaniec Gostynia. Nastolatek tej samej nocy naruszył ciszę wyborczą, zrywając baner wyborczy – poinformowała podkom. Monika Curyk, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.

Jak tłumaczył się policjantom?

Już kilka godzin po zgłoszeniu nastolatek trafił do policyjnego aresztu. 19-latek usłyszał zarzut uszkodzenia mienia o charakterze chuligańskim. Podejrzany przyznał się do zniszczenia witraży. Za to nie potrafił racjonalnie wytłumaczyć motywów swojego działania. - Tłumaczył że był pijany i niewiele pamięta – przekazała Curyk.