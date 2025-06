Gorzyce Wielkie. Wjechał w ogrodzenie i uciekł. W aucie broń i pieniądze Źródło: TVN24

Policjanci z Ostrowa Wielkopolskiego po północy otrzymali zgłoszenie, że w miejscowości Gorzyce Wielkie doszło do kolizji. - Kierowca osobowej skody wjechał w ogrodzenie, uszkodził też znaki drogowe, a także elewacje budynku. Na szczęście nikomu nic się nie stało - mówi nadkom. Maciej Święcichowski z Komendy wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Kiedy policjanci dojechali na miejsce, nie było już tam kierowcy. Uciekł. W rozbitym aucie znaleźli natomiast broń pneumatyczną i skserowane banknoty.

Auto zostało porzucone Źródło: TVN24

Wiedzą kto jest właścicielem pojazdu

- Policjanci ustalają, gdzie znajduje się osoba, która kierowała tym pojazdem. Mamy ustalonego właściciela pojazdu, najprawdopodobniej to on był kierowcą, ale musimy najpierw go odnaleźć, żeby z nim porozmawiać i ustalić dokładnie wszystkie okoliczności tego zdarzenia - wyjaśnia Święcichowski.

Kierującemu na pewno grożą konsekwencje za spowodowanie kolizji drogowej, policja będzie analizować znalezione na miejscu przedmioty i weryfikować czy nie mają związku z jakimś przestępstwem.

W aucie znaleziono broń i skserowane banknoty Źródło: TVN24

