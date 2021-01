Wyciągnął atrapę pistoletu i zażądał od ekspedientki pieniędzy

Kilkadziesiąt minut potrzebowali policjanci, by zatrzymać mężczyznę podejrzewanego o rozbój w sklepie monopolowym w Gorzowie Wielkopolskim. 33-latkowi grozi nawet 12 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło w minioną środę. To wtedy do sklepu monopolowego przy ul. Słonecznej w Gorzowie Wielkopolskim wszedł mężczyzna, który początkowo wyglądał na kolejnego klienta. W pewnym momencie wyciągnął pistolet i zażądał od ekspedientki pieniędzy. Wystraszona kobieta dała mu kilkaset złotych z kasy. Mężczyzna zabrał gotówkę i uciekł.