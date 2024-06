Mąż 39-letniej Natalii przyznał się do zabójstwa

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu poinformował, że mężowi 39-letniej Natalii przedstawiono zarzut zabójstwa z zamiarem bezpośrednim. Przyznał się do zbrodni. Nie potrafił wyjaśnić, dlaczego zabił. Powiedział, że "coś w nim pękło".

Zakończyło się przesłuchanie Adama R., to mąż 39-letniej Natalii spod Poznania. Kobieta wyszła z domu 14 czerwca około godziny 18. Od tego czasu nie było z nią kontaktu. W środę, 10 kilometrów od miejsca jej zamieszkania, znaleziono zwłoki kobiety. Wówczas zatrzymano też jej 60-letniego męża.

W czwartek po godzinie 15 Łukasz Wawrzyniak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu przekazał dziennikarzom wstępne ustalenia śledczych. Podczas konferencji powiedział, że 60-latkowi przedstawiono zarzut zabójstwa z zamiarem bezpośrednim. - Adam R. przyznał się do zarzucanych mu czynów. Został już przesłuchany. Będziemy wnioskować o areszt – poinformował Wawrzyniak.

Natalia została uduszona

W czwartek rano odbyła się sekcja zwłok 39-latki. Według wstępnej opinii biegłych Natalia zmarła na skutek uduszenia. - Biegły we wstępnej opinii stwierdził, że zmarła śmiercią nagłą, gwałtowną, na skutek zagardlenia w mechanizmie zadławienia, poprzez bezpośredni nacisk na szyję - powiedział prokurator. Dodał również, że opinia biegłych, a także inne dotychczas zgromadzone w tej sprawie dowody pozwoliły na przedstawienie zarzutów.

Podczas przesłuchania Adam R. nie potrafił wytłumaczyć, dlaczego zabił żonę. Według relacji podejrzanego, w chwili zabójstwa w domu znajdował się 10-letni syn Natalii. Dziecko miało spać. - Powiedział, że po prostu "coś w nim pękło". Wiadomo, że spotkali się z zoną w kuchni i tam doszło do wymiany zdań. Zatrzymany uderzył żonę, a potem ją udusił. Kilkanaście do kilkudziesięciu minut później przetransportował zwłoki samochodem. Nie wybierał miejsca jakoś szczególnie. Twierdzi, że wpadł w panikę i jechał przed siebie - przekazał prokurator.

Prokurator powiedział, że 60-latek brał udział w środę w wizji lokalnej i już podczas tych czynności złożył obszerne wyjaśnienia oraz przyznał się do zabójstwa. - Prokuratura i policja wykonały ogromną pracę. Zbadaliśmy zabezpieczone monitoringi, co ostatecznie pozwoliło na wskazanie miejsca, gdzie ta kobieta została przewieziona. To doprowadziło policjantów, a potem oczywiście dalsze elementy tej sprawy, w tym ta wstępna opinia biegłych - dodał Wawrzyniak.