Poznań

W czasie szarpaniny odgryzł ucho znajomemu

Sprawcę zatrzymano 14 stycznia
Gniezno
Źródło: Google Earth
Znajomi pili razem alkohol, nagle doszło między nimi do szarpaniny. 46-latek odgryzł ucho 31-latkowi. Policjanci z Gniezna (Wielkopolska) zatrzymali podejrzanego.

Policjanci wyjaśniają okoliczności, w jakich 31-latek doznał uszczerbku na zdrowiu. 10 stycznia mężczyzna pojawił się w jednym z mieszkań przy ulicy Moniuszki w Gnieźnie. Podczas spotkania spożywał alkohol z 46-latkiem, którego znał. Nagle sytuacja wymknęła się spod kontroli.

- Pomiędzy mężczyznami znajdującymi się pod wpływem alkoholu doszło do nieporozumień, następnie szarpaniny, podczas której 46-letni sprawca odgryzł ucho 31-latkowi - poinformowała asp. sztab. Anna Osińska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie.

Sprawcę zatrzymano 14 stycznia
Sprawcę zatrzymano 14 stycznia
Źródło: KPP Gniezno

Uratowali ucho

Wiadomo, że pokrzywdzony trafił do szpitala w Gnieźnie, skąd został potem przetransportowany do szpitala w Poznaniu. Tam lekarze przyszyli mu zabezpieczone ucho. - Śledczy, zbierając materiał dowodowy w tej sprawie, wspólnie z technikami kryminalistyki przeprowadzili oględziny z udziałem biegłego z zakresu medycyny sądowej, przesłuchiwali świadków i inne pokrzywdzone przez 46-latka osoby - przekazała rzeczniczka.

I tak policjanci dotarli do kolejnych sześciu pokrzywdzonych osób.

Pogryzł policyjny radiowóz. Został wydalony z Polski

Pogryzł policyjny radiowóz. Został wydalony z Polski

WARSZAWA
Otrzymała surowszy wyrok niż napastnik. Po ponad 60 latach doczekała się przeprosin  

Otrzymała surowszy wyrok niż napastnik. Po ponad 60 latach doczekała się przeprosin  

Świat

Grozi mu do pięciu lat więzienia

46-latka zatrzymano 14 stycznia. Mężczyzna został przesłuchany. - Usłyszał osiem zarzutów dotyczących spowodowania uszkodzenia ciała czterech osób, zmuszania dwóch pokrzywdzonych do określonego zachowania poprzez groźby, wpływania na świadka poprzez groźby pozbawienia życia i zdrowia i naruszenia nietykalności jednej z osób pokrzywdzonych - wyliczyła asp. sztab. Osińska.

Najbliższe trzy miesiące agresor spędzi za kratami. Sąd Rejonowy w Gnieźnie przychylił się do wniosku prokuratury o areszt tymczasowy.

46-latek był wcześniej znany policji. Za zarzucane mężczyźnie przestępstwa grozi kara do lat 5 lat więzienia.

pc

Autorka/Autor: aa/tok

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: KPP Gniezno

Ciała małżeństwa odkryto w domu na terenie Ursusa
Dwa ciała w domu z odciętymi mediami. Urzędnicy: para odmawiała pomocy
Alicja Glinianowicz

