Ktoś podrzuca na podwórka szczeniaki

Schronisko w Gnieźnie o podrzucaniu zwierząt Źródło: TVN24

Schronisko w Gnieźnie apeluje o pomoc w identyfikacji sprawcy podrzucającego psy w okolicy miasta. Sprawca przerzuca zwierzęta przez ogrodzenia, co widać na jednym z nagrań z monitoringu. W ten sposób potraktowano aż dziewięć szczeniąt.

Schronisko dla Zwierząt w Gnieźnie chce ustalić tożsamość osoby, która kilka dni temu, jeżdżąc od wsi do wsi, podrzucała na podwórka szczeniaki. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do tej sytuacji doszło w sobotę lub w nocy z soboty na niedzielę. To wtedy miało zostać podrzuconych dziewięć szczeniąt. Jak wolontariusze dowiedzieli się o tym procederze?

- Kiedy trafił do nas pierwszy szczeniak - odpowiada Ewelina Kwiatkowska ze Schroniska dla Zwierząt w Gnieźnie. - Osoba, która go przywiozła, przekazała, że wyszła przed dom i znalazła szczenię, którego nie może zatrzymać. Przywożąc go do nas, twierdziła, że ktoś przerzucił psa przez ogrodzenie.

Wkrótce o podobnych zdarzeniach opowiedziały kolejne osoby. - Państwo, którzy zgłosili chęć przygarnięcia szczenięcia z innego miotu, odezwali się do nas, że nie skorzystają z adopcji. Powiedzieli, że chyba los tak chciał, bo wyszli przed dom około godziny 22.30 i znaleźli szczeniaka na swojej posesji. To, co nas zastanowiło, to fakt, że do obu tych sytuacji doszło w sąsiadujących miejscowościach - wskazała Kwiatkowska.

Schronisko opublikowało w internecie wideo, na którym widać jedną z takich sytuacji w okolicy Niechanowa. - Umieściliśmy informację w naszych mediach społecznościowych i ruszyła lawina. Zaczęły się odzywać osoby z dość odległych miejsc, że również tej samej nocy, mniej więcej w podobnym czasie na terenie ich posesji ktoś przerzucił szczenięta - dodała przedstawicielka schroniska.

Łącznie podrzucono dziewięć szczeniąt

Wolontariusze z gnieźnieńskiego schroniska są przekonani, że za tymi zdarzeniami stoi ta sama osoba. - Mamy nagrania z kilku kamer, które zarejestrowały sam czyn, jak i przemieszczanie się tego pojazdu. Druga kwestia jest taka, że wiek szczeniąt, ich charakterystyka i budowa ciała jest bardzo zbliżona - dodała Kwiatkowska.

O sprawie zostanie poinformowana policja.