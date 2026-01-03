Logo strona główna
Redakcja poleca:

Poznań

Ktoś okradł mieszkanie seniorki. Jest nagranie i apel policji

Gniezno. Policja szuka dwóch mężczyzn w sprawie kradzieży
Źródło: FB - Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie
Włamali się do domu starszej kobiety i ją okradli. Policjanci szukają sprawców kradzieży w Gnieźnie i publikują nagranie, na którym widać dwóch mężczyzn poszukiwanych w tej sprawie.

Policjanci z Gniezna ustalają kto odpowiada za kradzież, do której doszło w domu seniorki. Wiadomo, że 8 grudnia, około godziny 23.30 złodzieje pojawili się w budynku przy ul. Cierpięgi.

"Dwóch sprawców włamało się do domu seniorki kradnąc odzież, artykuły spożywcze i przemysłowe czym spowodowali straty na kwotę 7 tysięcy złotych" - poinformowała gnieźnieńska policja.

Źródło: KPP Gniezno

Jest nagranie i apel policji

Funkcjonariusze, którzy pracują nad tą sprawą, zabezpieczyli nagrania z monitoringu. Niestety te, na których widać podejrzewanych mężczyzn, są dość słabej jakości. Ustalenie ich tożsamości jest kluczowe.

"Zdecydowaliśmy się je opublikować, bo wierzymy, że być może jest ktoś, kto po stylu poruszania lub sylwetce rozpozna sprawców. (…) Jeden z nich miał plecak z odblaskami" - przekazała policja.

Funkcjonariusze apelują, by osoby, które mają wiedzę o zdarzeniu z 8 grudnia lub rozpoznają mężczyzn z nagrania, skontaktowały się z prowadzącym postępowanie st. sierż. Robertem Bartoszczakiem (robert.bartoszczak@po.policja.gov.pl) lub z dyżurnym policji w Gnieźnie.

Amator czekolady wpadł na gorącym uczynku

Amator czekolady wpadł na gorącym uczynku

WARSZAWA
Zaczęło się od kradzieży w sklepie. Trzy osoby z zarzutami, jedna w areszcie

Zaczęło się od kradzieży w sklepie. Trzy osoby z zarzutami, jedna w areszcie

WARSZAWA
COLOMBIA VENEZUELA CRISIS

"Mamy wyraźne zaznaczenie, że obie Ameryki to podwórko Stanów Zjednoczonych"
WYDANIE SPECJALNE

COLOMBIA VENEZUELA CRISIS
Autorka/Autor: aa

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Gniezno

