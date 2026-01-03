Ktoś okradł mieszkanie seniorki. Jest nagranie i apel policji

Gniezno. Policja szuka dwóch mężczyzn w sprawie kradzieży Źródło: FB - Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie

Policjanci z Gniezna ustalają kto odpowiada za kradzież, do której doszło w domu seniorki. Wiadomo, że 8 grudnia, około godziny 23.30 złodzieje pojawili się w budynku przy ul. Cierpięgi.

"Dwóch sprawców włamało się do domu seniorki kradnąc odzież, artykuły spożywcze i przemysłowe czym spowodowali straty na kwotę 7 tysięcy złotych" - poinformowała gnieźnieńska policja.

Jest nagranie i apel policji

Funkcjonariusze, którzy pracują nad tą sprawą, zabezpieczyli nagrania z monitoringu. Niestety te, na których widać podejrzewanych mężczyzn, są dość słabej jakości. Ustalenie ich tożsamości jest kluczowe.

"Zdecydowaliśmy się je opublikować, bo wierzymy, że być może jest ktoś, kto po stylu poruszania lub sylwetce rozpozna sprawców. (…) Jeden z nich miał plecak z odblaskami" - przekazała policja.

Funkcjonariusze apelują, by osoby, które mają wiedzę o zdarzeniu z 8 grudnia lub rozpoznają mężczyzn z nagrania, skontaktowały się z prowadzącym postępowanie st. sierż. Robertem Bartoszczakiem (robert.bartoszczak@po.policja.gov.pl) lub z dyżurnym policji w Gnieźnie.

