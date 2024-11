Mieszkańcy gminy Rogoźno w Wielkopolsce mogą już korzystać z mostu na rzeczce Rudce. O tej inwestycji było głośno w całej Polsce. Jednym z powodów był fakt, że potężna konstrukcja połączyła drogi gruntowe między polami, co wygląda jakby most prowadził donikąd. A drugi: z mostu nie dało się korzystać, bo w projekcie nie przewidziano najazdów. Sprawdziliśmy, jak z tym problemem poradziły sobie władze gminy.

- Most sam w sobie jest, ale nie da się przejechać - tak o nowym moście nad rzeczką Rudką w miejscowości Cieśle (woj. wielkopolskie) mówił we wrześniu pan Arek, jeden z mieszkańców gminy Rogoźno. O potężnej konstrukcji w niepozornym miejscu zrobiło się głośno pod koniec sierpnia, gdy okazało się, że z mostu nie da się korzystać, bo brakuje najazdów. To sprawiało, że różnica wysokości między mostem a gruntową drogą wynosiła pół metra. Okazało się, że most zbudowano zgodnie z projektem, który nie przewidywał powstania najazdów.