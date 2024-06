Przechodził przez przejście dla pieszych. Najpierw w 17-latka uderzył jeden samochód, a potem drugi, jadący z przeciwnej strony. Do tego koszmarnego wypadku doszło pół roku temu w Cielczy, ale przełomu wciąż brak. Zarzuty usłyszał tylko jeden kierowca, drugi pozostaje nieuchwytny. Za pomoc w ustaleniu jego danych wyznaczono nagrodę.

Minęło pół roku od tragicznego wypadku w Cielczy koło Jarocina. Mimo przeprowadzonych przez policjantów czynności do tej pory nie udało się ustalić tożsamości drugiego kierowcy, który potrącił 17-latka. W związku z brakiem przełomu w sprawie Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu wyznaczył nagrodę za pomoc w ustaleniu pojazdu oraz kierowcy, który brał udział w tym wypadku drogowym . Osoba, która przyczyni się do wyjaśnienia sprawy, otrzyma 5 tysięcy złotych.

Jeden kierowca się zatrzymał, drugi nie

Do tragicznego wypadku doszło na przejściu dla pieszych w Cielczy pod Jarocinem (woj. wielkopolskie) 24 stycznia. Nastolatek około godziny 7 rano przechodził przez ulicę Poznańską. Wiadomo, że przechodził przez jezdnię w oznakowanym miejscu. Gdy znalazł się na pasie w kierunku Jarocina został potrącony przez nadjeżdżającego seata. "W wyniku uderzenia pieszy upadł na przeciwległy pas drogi prowadzący do centrum Cielczy, a następnie w nieustalony sposób, nieustalonym pojazdem został przeciągnięty około 1500 metrów w kierunku Poznania. Jego ciało znaleziono na wysokości ul. Polnej" - przekazała policja w Jarocinie.

Na miejscu pozostał tylko pierwszy z kierowców, drugi odjechał. Śledztwo w sprawie prowadzi policja pod nadzorem jarocińskiej prokuratury. 54-letniemu mieszkańcowi gminy Jarocin postawiono zarzut nieumyślnego spowodowania śmiertelnego wypadku, za co grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Mężczyzna nie przyznał się do postawionego zarzutu i odmówił składania wyjaśnień. Nie zastosowano wobec niego środków zapobiegawczych.