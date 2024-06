Awaria na stacji Poznań Główny. Ogromne opóźnienia pociągów

Na tablicy odjazdów i przyjazdów widać, że opóźnienia są jednak znacznie większe niż 30 minut. Jak podaje PKP pociąg "Stoczniowiec" z Gdyni do Zielonej Góry ma już 235 minut opóźnienia. Kwadrans mniej ma pociąg "Jeziorak" z Olsztyna do Wrocławia. O prawie 200 minut opóźniony jest skład Kolei Wielkopolskich z Wągrowca do Wolsztyna. Niewiele mniej, bo 155 minut opóźnienia ma "Strzelecki" z Warszawy do Zielonej Góry. W cierpliwość muszą się też uzbroić pasażerowie Berlin-Warszawa Express, który miał ruszyć z Poznania o 11.06.