Poznań Atak na prezydenta Poznania podczas sesji Filip Czekała |

Jacek Jaśkowiak zaatakowany na sesji rady miasta Źródło zdj. gł.: TVN24

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Do zdarzenia doszło po godzinie 10 podczas sesji rady miasta Poznania. Po przedstawieniu raportu o stanie miasta prezydent Poznania zasiadł w ławce, po czym do sali sesyjnej wtargnęła grupa osób. Jedna z nich miała ze sobą tort z bitą śmietaną na biszkopcie, którym rzuciła w twarz prezydenta Poznania.

- Pogrążasz to miasto ze swoimi prezesikami w PIM-ach (Poznańskie Inwestycje Miejskie - dop. red.) i właśnie na to zasługujesz - krzyczał. Inne osoby rozdawały ulotki z hasłem "Wilczy bilet dla Jacka Jaskowiaka za antyspołeczną politykę!". Podpisały się pod nimi Kolektyw Ruch Klimatyczny Jazda.

Jacek Jaśkowiak zaatakowany na sesji rady miasta Źródło zdjęcia: TVN24

- Jestem odporny psychicznie i oczywiście, że nie boję się ataków ani takiego, ani ataku nożem, ani ataku pistoletem - mówił prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak po ataku.

- Ale ja się boję - powiedziała płacząc urzędniczka, która siedziała obok Jacka Jaśkowiaka i także miała zostać zaatakowana.

Jaśkowiak stwierdził, że należy coś zrobić, by "taką hołotę wyprowadzić z urzędów i nie pozwolić im na taką agresję". - To nie mieszkaniec, to ktoś kto atakuje fizycznie na sesji rady miasta urzędnika państwowego. To w tym momencie przekroczenie wszelkich granic. Można mieć różne poglądy, ale atak fizyczny na pracownika samorządu i zrobienie tego podczas sesji jest absolutnie przekroczeniem wszelkich granic - mówił.

- To cyrk - podsumowała radna PiS Ewa Jemielity.

Jacek Jaśkowiak zaatakowany na sesji rady miasta Źródło zdjęcia: TVN24