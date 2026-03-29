563 funkcjonariuszy w akcji. Zatrzymali 30 osób, przejęli 154 automaty

Ogólnopolska akcja KAS wymierzona w nielegalny hazard

Wielkopolska Krajowa Administracja Skarbowa przeprowadziła akcję przeciwko nielegalnemu hazardowi na terenie czterech województw: wielkopolskiego, lubuskiego, śląskiego oraz dolnośląskiego.

Zabezpieczono 154 nielegalne automaty do gier

"Funkcjonariusze przeszukali 80 lokalizacji i zabezpieczyli 154 nielegalne urządzenia do gier oraz 820 tysięcy złotych w gotówce. Jednocześnie we współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej na kontach bankowych firm zaangażowanych w przestępczy proceder zablokowano kwotę 803 tysięcy złotych" - poinformowała rzeczniczka prasowa szefa Krajowej Administracji Skarbowej st. asp. Justyna Pasieczyńska.

Funkcjonariusze zatrzymali 30 osób

Zatrzymano 30 osób podejrzanych o organizowanie i prowadzenie nielegalnej działalności hazardowej. Wobec czterech osób złożono wnioski o areszt, wobec pozostałych zastosowano zakaz opuszczania kraju oraz dozór policyjny.

563 funkcjonariuszy w akcji

Łącznie w akcji wzięło udział 563 funkcjonariuszy i pracowników z 14 Urzędów Celno-Skarbowych: wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, podlaskiego oraz mazowieckiego.

W działaniach brali udział również funkcjonariusze z Wydziału Działań Taktyczno-Operacyjnych z Ministerstwa Finansów.

Podczas akcji znaleziono też gotówkę

