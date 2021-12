Sarna utknęła na lodzie, musieli pomóc strażacy

czytaj dalej

Chciałbym powiedzieć, ze stuprocentową pewnością, że tak będzie i to jest najbardziej prawdopodobny scenariusz - tak o możliwości powrotu dzieci do szkół 10 stycznia mówił minister zdrowia Adam Niedzielski. Tłumaczył, że na decyzje ma wpływ sytuacja epidemiczna związana z nowym wariantem omikron. Powiedział przy tym, jakie prognozy co do rozwoju epidemii ma resort zdrowia i jakie podejmie kroki, jeśli wyliczenia zawiodą. Na konferencji ministra pytano także o wysoką liczbę zgonów z powodu COVID-19.