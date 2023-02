Pierwsze strzelanie polskich załóg z K9. Koreańskie armatohaubice przetestowane na poligonie

Na późniejszej konferencji prasowej szef MON podkreślił, że "to jest symbol współpracy polsko-koreańskiej" i dodał, że "strzelanie zostało wykonane przez polskie załogi".

Zacieśnienie polsko-koreańskiej współpracy

- To symbol współpracy polsko-koreańskiej oraz symbol bardzo szybkiego procedowania, jeśli chodzi o wyzwania, które przed nami stoją. Tym zasadniczym wyzwaniem jest wzmocnienie bezpieczeństwa i zdolności obronnych - powiedział Mariusz Błaszczak.

I dodał: - Rano w Warszawie mieliśmy okazję, by podsumować naszą dotychczasową współpracę, a także omówić plany współpracy na przyszłość. To było bardzo dobre spotkanie. Dziękuję panu ministrowi za tę rozmowę. Jesteśmy w trakcie wzmacniania zdolności obronnych polskiego wojska poprzez współpracę z Koreą Południową - podkreślił Mariusz Błaszczak.

Zaznaczył, że polsko-koreańskie plany dotyczą również budowania interoperacyjności pomiędzy siłami zbrojnymi obydwu krajów. - Jestem dobrej myśli, że również będziemy widzieć i podziwiać współpracę naszych żołnierzy na poligonach. Co jest niezwykle istotne, nasze wspólne plany dotyczą również produkcji sprzętu koreańskiego w Polsce - powiedział Błaszczak.

Pokaz sprzętu wojskowego na poligonie w Toruniu

Jak poinformowało w komunikacie prasowym Ministerstwo Obrony Narodowej, K9 Thunder to haubica samobieżna na podwoziu gąsienicowym. "Jej uzbrojenie główne stanowi 155 mm armata, która w zależności od typu amunicji, zapewnia precyzyjne prowadzenie ognia na dystansach do ok. 40 km. Uzbrojenie pomocnicze stanowi 12,7 mm wielkokalibrowy karabin maszynowy. Napęd stanowi silnik wysokoprężny o mocy 1000 KM z automatyczną skrzynią biegów, które zapewniają wysoką prędkość i mobilność w każdym terenie. Masa haubicy wynosi 47 ton" - czytamy.