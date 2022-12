Atakował nożem przypadkowych przechodniów. 21-latkowi grozi dożywocie

Do zdarzenia doszło 17 stycznia 2022 r. Z ustaleń Prokuratury Okręgowej w Toruniu wynika, że Luca L. po powrocie nad ranem do domu ze spotkania z kolegami, był bardzo pobudzony. Poprosił swoją matkę, aby ta zadzwoniła po Pogotowie Ratunkowe, które ostatecznie odmówiło przyjazdu na miejsce, z uwagi na podejrzenie, że 21-latek był pod wpływem środków odurzających. Następnie podejrzany wziął nóż o długości ostrza 32,5 cm, odepchnął swoją matkę i wyszedł z mieszkania. Kobieta powiadomiła policję.

Toruń. Luca L. nie przyznał się winy

"Przesłuchany w charakterze podejrzanego Luca L. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. W swoich wyjaśnieniach potwierdził fakty obecności w pubie i spożywania alkoholu. Twierdził, że prawdopodobnie ktoś dosypał mu coś do drinka, na skutek czego źle się poczuł, widział dziwne kolory i ludzi, miał halucynacje. Nie poznawał mamy i brata. W jego ocenie miał zaburzoną rzeczywistość" - przekazał prokurator Andrzej Kukawski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Toruniu.

"Podejrzany zaczął się dziwnie czuć – widział dziwne obrazy, czuł niepokój. Gdy wrócił do domu, poprosił mamę, aby zadzwoniła po Pogotowie Ratunkowe. Gdy dowiedział się, że nie przyjedzie, postanowił wyjść z domu, ponieważ nie czuł się tam bezpiecznie. Według jego wyjaśnień, nie pamiętał drogi od miejsca zamieszkania do miejsca zatrzymania przez policję. W czasie tej drogi czuł się atakowany przez jakieś dziwne postacie, dziwne twarze. Wyjaśnienia oskarżonego oceniono, jako niespójne i niewiarygodnie, sprzeczne zwłaszcza z zeznaniami pokrzywdzonych" - zaznaczył Kukawski.

Toruń. Luce L. grozi dożywocie

- Prokurator uznał, że doszło do dwóch usiłowań zabójstwa kobiety i mężczyzny. Na skutek zachowania oskarżonego, który skierował ostrze w kierunku ich klatek piersiowych. Nie ma co dużo dywagować, ale uderzenie i przebicie nożem o takiej długości klatki piersiowej spowodowałoby co najmniej poważne uszkodzenie ciała, a przyjmujemy, że mogłoby dojść do pozbawienia życia. Jeśli chodzi o jeszcze jedną osobę, to oskarżony spowodował u niej ciężkie obrażenia ciała w postaci trwałego zeszpecenia - zaznaczył w rozmowie z TVN24 Andrzej Kukawski.