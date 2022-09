71-letni pan Stanisław sam sprzątał ścieżkę przez dziesięć godzin. Zostawił przekaz do sąsiadów

Pan Stanisław z Torunia uprzątnął osiedlową ścieżkę, z której codziennie korzystają inni mieszkańcy. Mimo wielu próśb, nie znalazł chętnych do pomocy. Blisko 10 godzin pracował sam. Jak mówi, było warto.

Chodzi o niewielki fragment ulicy Storczykowej na toruńskich Wrzosach, która zarosła do tego stopnia, że pan Stanisław, jeden z inicjatorów powstania ścieżki, postanowił zadbać o jej wygląd.

W rozmowie z portalem tvn24.pl przyznaje, że szukał chętnych osób do pomocy, jednak nikt się nie zaoferował. Nie czekając długo, zakasał rękawy i wziął sprawy w swoje spracowane, 71-letnie ręce.

- Korzystam z tej ścieżki na co dzień, podobnie jak wiele innych osób. Dlatego postanowiłem coś z tym zrobić. Prosiłem o pomoc młodsze osoby, ale za każdym razem znajdowały wymówkę. Wziąłem więc sprawy w swoje ręce. Czuję się jeszcze na tyle sprawny, by móc popracować te dziesięć godzin. Tyle mi właśnie zajęła praca przy uporządkowaniu tego terenu - przyznaje Stanisław Blumkowski.

Zrobił to bezinteresownie

A pracy było co niemiara - od przycinania krzewów, po wykaszanie chwastów, a na posadzeniu kwiatów i zagrabieniu terenu, kończąc. Po pracy, pan Stanisław zawiesił na ogrodzeniu krótki komunikat adresowany do lokalnej społeczności.

- Dlaczego się na to zdecydowałem? Po pierwsze ta ścieżka powstała z mojej inicjatywy, po drugie była bardzo zaniedbana - zaznacza mieszkaniec Torunia.

Nie zabrakło pochwał

Praca pana Stanisława została doceniona przez internautów na jednej z toruńskich grup społecznościowych na Facebooku. Post ze zdjęciami Łukasza Macugi "Właśnie szedłem przez osiedle i to ogłoszenie zobaczyłem. Dajcie lajki panu Stanisławowi bo się napracował..." zebrał aż ponad 700 reakcji i blisko 60 pochlebnych komentarzy.

- Otrzymałem wiele ciepłych i pochlebnych wiadomości od osób, których tak naprawdę nie znam. To bardzo miłe i budujące. Zrobiłem to po części dla siebie, ale tak naprawdę służy to wszystkim. Poczułem się w obowiązku, żeby było po prostu ładnie i bezpiecznie - kończy Stanisław Blumkowski.