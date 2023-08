Bursztynowy Słowik wręczony. "Nie dają mi go wcześniej do rąk, bo go kiedyś stłukłem"

W Sopocie trwa Top of the Top Sopot Festival 2023. Jacek Karnowski, prezydent nadmorskiego miasta, podkreślił we "Wstajesz i wiesz" na antenie TVN24, że publiczność podczas koncertów bawi się świetnie, a - podczas drugiego dnia imprezy - zobaczyła nowe pokolenie polskich artystów. Samorządowiec we wtorek wręczał - wraz z President & Managing Director Warner Bros. Discovery w Polsce i CEO TVN Kasią Kieli - Bursztynowego Słowika. Nie trzymał jednak statuetki. Na antenie TVN24 zdradził dlaczego.

Prezydent Sopotu był w środowy poranek gościem TVN24. Jacek Karnowski powiedział, że widownia bawiła się świetnie podczas drugiego dnia festiwalu, ponieważ zobaczyła bardzo dobry festiwal, a przede wszystkim nowe pokolenie polskich wykonawców.

- Bovksa, Paula Roma, Kwiat Jabłoni to zupełnie nowe zjawisko, które jest w polskiej muzyce. To najważniejsze, że mamy nowych, wspaniałych wykonawców - podkreślał Karnowski na antenie TVN24.

Karnowski: warto przyjechać do Sopotu

Jak mówił, na deskach Opery Leśnej on sam pojawia się od lat. - To już 25. raz. Rzeczywiście, to bardzo dużo. To jubileusz godny tak wspaniałych wykonawców - podkreślił samorządowiec.

- Opera Leśna jest wyjątkowym miejscem - wspaniała akustyka, sceneria w środku lasu, do tego dobudowujemy centrum edukacyjno-muzealne. Operę Leśną zwiedza 100 tysięcy ludzi poza wydarzeniami. Zwiedzają to, co dzieje się poza sceną czy w garderobach. Mogą na przykład zobaczyć buty Heleny Vondarckovej, która wielokrotnie tu występowała. W ogóle warto przyjechać do Sopotu i wykąpać się w tej wspaniałej wodzie. Warto też pójść do galerii sztuki, do muzeum miasta Sopotu, ale Opera Leśna to obowiązkowe miejsce, tak jak molo w Sopocie - mówił Karnowski.

Prezydent Sopotu wyjaśnia, dlaczego nie trzyma Bursztynowego Słowika

Ostatni dzień festiwalu to 24 sierpnia. - To pewne zjawisko, bo mamy czterodniowy festiwal. Łamiemy pewne zasady - opisywał prezydent Sopotu, który mówił też o Bursztynowym Słowiku. Statuetkę wręczono we wtorek, podczas drugiego dnia Top of the Top Sopot Festival 2023. Nominowani do niej byli Effy, Daria ze Śląska, Aden Foyer, Bovska, Kwiat Jabłoni, Paula Roma i Rubens, którzy zaprezentowali swoje utwory wydane w ostatnich dwunastu miesiącach. Nagrodę - Kwiatowi Jabłoni - wręczyli President & Managing Director Warner Bros. Discovery w Polsce i CEO TVN Kasia Kieli oraz prezydent Sopotu.

Kwiat Jabłoni zwycięzcą Bursztynowego Słowika PAP/Andrzej Jackowski

Karnowski podkreślił, że na pewno warto potrzymać choć przez chwilę Bursztynowego Słowika, bo ma "swoją magiczną moc". Choć - jak przyznał - on sam nie ma takiej okazji. - Powiem szczerze, mi go nie dają wcześniej do rąk, bo go kiedyś stłukłem - zdradził na antenie TVN24.

President & Managing Director Warner Bros. Discovery w Polsce i CEO TVN Kasia Kieli oraz prezydent Sopotu Jacek Karnowski o nagrodzie Bursztynowego Słowika Top of The Top Sopot Festival 2023, prod. Festival Group, 2023

Autor:mm/ tam

Źródło: TVN24