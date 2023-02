Sześć pustych wagonów wykoleiło się pod Szczecinem. Trasa jest zablokowana

Do zdarzenia doszło około godz. 13. na linii kolejowej między Szczecinem Podjuchami a Daleszewem. Wykoleiło się sześć pustych wagonów pociągu towarowego.

"Nie ma zagrożenia dla życia i środowiska"

- Nie doszło do wycieku, nie ma zagrożenia dla życia i środowiska. Na miejscu obecne są służby przyczyny zdarzenia wyjaśni komisja – przekazał w środę Bartosz Pietrzykowski z zespołu prasowego PKP PLK.

Poważne utrudnienia

"POLREGIO uruchamia komunikację zastępczą. Autobusy będę kursowały ze stacji Szczecin Podjuchy do Gryfina, Chojny, Kostrzyna. Ze Szczecina Głównego do Podjuch pociągi mają kursować normalnie. Utrudnienia na trasie potrwają prawdopodobnie do późnych godzin wieczornych" - informuje Miasto i Gmina Gryfino.