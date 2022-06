Potrącił sześcioletnią dziewczynkę na pasach i odjechał. Policja poszukuje sprawcy

czytaj dalej

Zapadł wyrok w sprawie Johnny Depp kontra Amber Heard. Sąd rozpatrzył równocześnie pozwy o zniesławienie z obu stron. Przyznał Deppowi rację we wszystkich podniesionych przez niego przypadkach oraz przychylił się do jednego z trzech oskarżeń ze strony Heard. To spowodowało, że obydwie strony muszą zapłacić. Deppowi zasądzono 15 milionów dolarów odszkodowania, ale dostanie 10,35 miliona dolarów. Heard dostanie dwa miliony dolarów.