Dwie osoby nie żyją. Trzy, w tym dwoje dzieci, są ranne

Trwają ostatnie przygotowanie do 29. edycji Pol'and'Rock Festivalu, który w dniach 3-5 sierpnia odbędzie się na lotnisku Czaplinek-Broczyno. Na piątkowej konferencji prasowej szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurek Owsiak przekazał szczegóły dotyczące organizacji wydarzenia. - Nie ma biletów, w związku z tym każdy może do nas przyjechać. Jeżeli tylko do nas dotrzecie, to bawcie się zgodnie z tymi zasadami, które wprowadziliśmy - apelował.