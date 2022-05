Stefan W., oskarżony o zabójstwo prezydenta Gdańska chce "zawiesić proces"

Zakończyła się piąta z kilkunastu rozpraw w sprawie zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. W poniedziałek przesłuchano wolontariuszy, którzy brali udział w tragicznym finale WOŚP. Stefan W. został doprowadzony do sądu. Jak poinformowała sędzia, oskarżony złożył wniosek o zawieszenie procesu argumentując to swoim złym stanem zdrowia. Wniosek został odrzucony.

Stefan W. wnioskuje o "zawieszenie procesu". Sąd wniosek odrzucił

Jeszcze przed rozpoczęciem procesu sędzia Aleksandra Kaczmarek poinformowała, że oskarżony przesłał do sądu wniosek o zawieszenie procesu, argumentując go swoim złym stanem zdrowia. We wniosku - jak informowała sędzia - Stefan W. napisał, że od dziecka choruje na trzustkę i inne schorzenia. Sąd odrzucił wniosek i przypomniał, że przed każdą rozprawą Stefan W. jest badany przez lekarzy. Sędzia poinformowała również, że zespół biegłych psychiatrów złożył wniosek o przedłużenie terminu na wydanie opinii w sprawie aktualnego stanu zdrowia Stefana W. O przeprowadzenie badań przez biegłych psychiatrów wniósł podczas drugiej rozprawy obrońca Stefana W., argumentując to tym, że nie ma kontaktu ze swoim klientem i od pierwszej rozprawy nie wypowiedział on żadnego słowa. Sąd wyraził zgodę na przedłużenie terminu wydania opinii do 31 maja.