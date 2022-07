Kot został w domu bez karmy i wody. Właścicielka miała wyjechać na wakacje

Oddział Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Starogardzie Gdańskim został zaalarmowany o małym kocie pozostawionym w jednym z mieszkań na osiedlu Mikołaja Kopernika. Jak informują aktywiści, właścicielka zwierzęcia wyjechała na urlop i zostawiła je bez dostępu do wody i karmy. Jedyne, o co miała zadbać, to uchylone okno. Dzięki niemu przeraźliwe miauczenie zwierzęcia usłyszała pani Paulina, która wezwała na miejsce TOZ. Na miejscu zjawili się również policjanci i strażacy.