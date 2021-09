Pięć lat więzienia dla 17-latka za dźgnięcie nożem 15-latka. Obaj to wychowankowie ośrodka w Rewalu

Usłyszał niższy wyrok jako osoba młodociana

- Jest to kara niższa niż ustawowe zagrożenie za usiłowanie zabójstwa, bo wynosi ona od ośmiu lat nawet do dożywocia, jednakże sąd miał na uwadze przede wszystkim to, że sprawca był osobą młodocianą - niedawno skończył 17 lat - oraz że działał w warunkach ograniczonej poczytalności. To wszystko spowodowało, że ta kara jest łagodniejsza - wyjaśnił rzecznik.